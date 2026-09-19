Bénin : acte de naissance gratuit, voici la procédure pour les moins de 14 ans

Les enfants de moins de 14 ans peuvent bénéficier gratuitement d’un acte de naissance au Bénin jusqu’au 30 septembre 2026. L’opération est menée par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) avec l’appui de l’UNICEF, dans le cadre de la Journée de l’Identité 2026.

L’offre concerne les enfants dont la naissance a été déclarée et enregistrée sans qu’un acte de naissance n’ait ensuite été obtenu, ainsi que ceux enrôlés dans le cadre du RAVIP mais qui n’ont jamais retiré leur document auprès de l’ANIP, précise un communiqué signé le 18 septembre par le directeur général de l’agence, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui.

Une démarche gratuite jusqu’au 30 septembre

Les parents, tuteurs ou représentants légaux doivent disposer du numéro figurant sur le formulaire de déclaration de naissance de l’enfant ou de son récépissé RAVIP. Deux options sont proposées pour récupérer le document.

La première passe par internet. Le demandeur peut utiliser l’application mobile ANIP BJ ou le portail de services de l’agence afin de retrouver le Numéro personnel d’identification (NPI), récupérer l’acte de naissance et le télécharger sans frais.

La seconde est destinée aux personnes ne disposant pas d’une connexion internet. Elles peuvent composer *151# pour retrouver le NPI, puis se rendre dans une unité déconcentrée de l’ANIP avec leur téléphone et le SMS reçu. L’agence demande aux familles concernées d’effectuer les démarches avant le 30 septembre, date prévue pour la fin de cette opération exceptionnelle.

L’opération accompagne les réformes de l’état civil

Cette campagne intervient après la célébration, le 16 septembre à Parakou, de la Journée internationale de l’identité. À cette occasion, l’ANIP a présenté plusieurs actions destinées à améliorer l’accès à l’identité légale et à rapprocher les services des populations. Le gouvernement indique que le Bénin vise désormais l’atteinte de la cible d’une identité juridique pour tous dès 2028.

Le décret n°2025-679 permet également, sous certaines conditions, l’enregistrement d’enfants de moins de 14 ans sur réquisition du procureur de la République et sur la base de témoignages. Cette évolution doit permettre de prendre en charge des enfants qui ne disposent pas encore d’une identité légale.

La gratuité annoncée pour la période du 16 au 30 septembre constitue ainsi une mesure ciblée en faveur des enfants qui n’ont jamais obtenu leur acte, même lorsque leur naissance avait déjà été enregistrée.

Le guichet unique poursuit son déploiement

L’ANIP poursuit aussi la réforme de l’enregistrement des naissances à travers les Guichets uniques installés dans les formations sanitaires. Le dispositif permet de rapprocher la déclaration de naissance, l’enregistrement et l’attribution du NPI.

Selon l’UNICEF, le mécanisme avait été lancé en phase pilote en août 2025 au CHU de la mère et de l’enfant de la Lagune à Cotonou, avant d’être expérimenté dans dix formations sanitaires publiques. Six mois après son lancement, le taux d’enregistrement des naissances déclarées dans ces structures était passé d’environ 22 % à plus de 76 %, avec plus de 13 000 enfants enregistrés sur 17 071 naissances déclarées.

L’ANIP prévoit aussi de poursuivre le déploiement du dispositif afin de couvrir les naissances survenues hors des formations sanitaires. Cette réforme doit compléter l’opération temporaire de délivrance gratuite actuellement ouverte aux moins de 14 ans.