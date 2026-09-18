Bénin : les 9 membres de la nouvelle ARS prennent fonction

Les neuf membres de la deuxième mandature de l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé (ARS) ont été installés ce vendredi 18 septembre 2026 au Palais de la Marina. La cérémonie, présidée par le chef de l’État Romuald Wadagni, ouvre leur mandat de quatre ans.

Le nouveau collège sera dirigé par Toussaint Jean-Léon Olory-Togbé. Sa composition intervient après l’arrivée à terme, en juillet 2026, de la première mandature de l’institution créée en 2021 pour renforcer la régulation du système sanitaire béninois.

Un collège chargé de contrôler les normes sanitaires

L’ARS est rattachée à la Présidence de la République et constitue l’organe supérieur de régulation du secteur de la santé. Ses attributions comprennent la définition de référentiels de qualité et de sécurité, l’accréditation des professionnels de santé et la certification des établissements sanitaires. Elle doit également veiller au respect des pratiques médicales et paramédicales validées.

Lors de la cérémonie d’installation, Romuald Wadagni a demandé aux nouveaux membres de renforcer le contrôle de l’application des règles existantes. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de vérifier concrètement le respect des normes qui encadrent les activités de santé. « Ce qu’on attend de vous, c’est de veiller à ce que le contrôle de ce qui doit se faire se fasse vraiment », a-t-il déclaré.

Le président de la République a également annoncé de prochaines séances de travail avec le nouveau collège afin de définir les priorités de sa feuille de route.

Une institution déjà engagée sur la qualité des soins

Avant l’installation de cette deuxième mandature, l’ARS avait déjà engagé plusieurs actions dans son champ de compétence. En juillet 2026, elle a travaillé avec des pédiatres à la prévalidation de 18 référentiels destinés à encadrer la prise en charge de différentes affections infantiles au Bénin.

Ces travaux s’ajoutent aux missions réglementaires confiées à l’institution depuis sa création. Le gouvernement avait précisé, lors de l’appel à candidatures pour la nouvelle mandature, que l’ARS devait contribuer à garantir une offre de soins de qualité sur l’ensemble du territoire et faciliter l’accès aux soins.

Le dispositif comprend également une Cellule de contrôle et d’inspection des structures de prestation de soins médicaux ainsi que des commissions techniques consacrées à la qualité, à la sécurité des soins, à la gouvernance et aux ressources.

Un mandat de quatre ans

Les membres de cette deuxième mandature ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé par le gouvernement en avril 2026. L’appel prévoyait la sélection de sept membres pour différents profils médicaux et paramédicaux, avec un mandat fixé à quatre ans renouvelable.

Avec l’installation officielle du collège, l’ARS entame donc une nouvelle période de fonctionnement. Les prochains travaux annoncés avec la Présidence devront préciser les priorités opérationnelles assignées à cette deuxième mandature.