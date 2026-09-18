Bénin Deal Room 2026 : jusqu'à 3 milliards $ recherchés pour plus de 20 projets dans cinq secteurs

Des investisseurs potentiels sont invités à examiner plus de vingt projets béninois, dont les besoins de financement sont évalués entre 2 et 3 milliards de dollars. Ces opportunités sont au cœur du Bénin Deal Room 2026, une rencontre d’affaires organisée du 16 au 18 septembre à Cotonou, sous l’égide de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).

Depuis quelques années, Bénin élargit méthodiquement ses partenariats économiques pour financer son développement, entre accords avec le Nigeria, nouveau cadre de coopération avec la Banque mondiale et ouverture croissante aux capitaux privés étrangers. Le Deal Room 2026 reflète cette continuité, en visant cette fois directement les investisseurs institutionnels et les fonds de développement susceptibles de financer des projets nationaux jugés matures.

Un portefeuille réparti sur cinq secteurs

Les dossiers présentés couvrent l’agro-industrie, la transformation manufacturière, les infrastructures, la logistique et l’énergie. Selon les critères retenus par les organisateurs, chaque projet a été jaugé sur sa maturité, la solidité de ses porteurs, l’ampleur de ses besoins financiers, sa conformité réglementaire et la qualité des dossiers fournis.

À titre de comparaison, la filière coton, pilier traditionnel de l’économie béninoise, a produit environ 632 000 tonnes lors de la campagne 2025/2026, un volume qui place le pays au premier rang ouest-africain devant le Mali. Ce poids agricole montre l’ampleur de la diversification recherchée par les autorités, qui souhaitent désormais faire émerger des filières industrielles et énergétiques capables de réduire la dépendance aux matières premières agricoles.

Des rendez-vous ciblés entre porteurs de projets et bailleurs

Le format retenu privilégie des rencontres individualisées entre promoteurs et financeurs plutôt qu’un salon généraliste. L’objectif, selon les responsables de l’APIEx, est de transformer des opportunités identifiées en engagements financiers concrets dans les mois suivant l’événement. Un accompagnement de 60 jours est prévu après la clôture pour suivre l’avancement des discussions engagées à Cotonou.

Les organisateurs espèrent aboutir à la signature d’au moins cinq protocoles d’accord d’ici mars 2027. Le Conseil national du patronat du Bénin (CNP) participe également à l’événement ; l’APIEx lui a demandé de désigner quatre représentants du secteur privé national pour prendre part aux échanges.

Un rendez-vous parmi d’autres initiatives récentes

Cette édition du Deal Room intervient quelques semaines après le lancement, en juillet, du Cadre de Partenariat Pays 2026-2036 conclu avec le Groupe de la Banque mondiale, qui doit orienter la coopération bilatérale sur une décennie autour du capital humain, des infrastructures et de la transformation économique portée par le privé. Elle fait également suite au Bénin-Nigeria Business Forum organisé en janvier à Abuja, où les deux pays avaient posé les bases de partenariats structurés dans l’industrie et les infrastructures. Les résultats concrets du Deal Room 2026, en termes d’accords signés et de financements effectivement mobilisés, ne seront mesurables qu’à l’échéance fixée par les organisateurs, en mars 2027.