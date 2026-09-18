Bénin : Rohr place les matchs de la CAN avant le rendez-vous avec l’Argentine

Les Guépards du Bénin vont d’abord jouer leur qualification pour la CAN 2027 avant de penser à l’Argentine. Le sélectionneur Gernot Rohr l’a rappelé dans un entretien accordé à Bip Radio, alors que son équipe doit affronter le Burkina Faso le 25 septembre puis la Mauritanie le 29 septembre.

Le technicien franco-allemand considère le rendez-vous contre l’Argentine, prévu le 6 octobre à Buenos Aires, comme une occasion d’apprentissage pour son groupe. Mais il place les deux rencontres qualificatives de septembre au premier plan. « Le plus important, ce sont les deux matchs qui seront avant, les matchs éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il déclaré sur Bip Radio.

Le Burkina Faso et la Mauritanie avant l’Argentine

Le regroupement des Guépards doit commencer le 20 septembre pour les joueurs disponibles à cette date. Ceux qui disputeront encore un match avec leur club rejoindront le groupe le lendemain, selon le calendrier présenté par Rohr.

Le premier rendez-vous aura lieu le 25 septembre contre le Burkina Faso. Quatre jours plus tard, le Bénin affrontera la Mauritanie. La Confédération africaine de football confirme ces deux premières rencontres dans le programme des éliminatoires de la CAN 2027.

Rohr devra composer avec plusieurs absences. Le capitaine Steve Mounié est indisponible en raison d’une blessure, tandis qu’Olivier Verdon est suspendu. La liste dévoilée par le sélectionneur comprend 25 joueurs et accueille un nouveau venu, l’attaquant Joseph Ede Oloko, auteur de 26 buts et six passes décisives avec Liepaja cette saison.

Le technicien prévoit une préparation à Abidjan avant le déplacement au Burkina Faso. Après la rencontre contre les Étalons, les Guépards doivent revenir en Côte d’Ivoire pour y affronter la Mauritanie.

Un déplacement à Buenos Aires très attendu

Le troisième rendez-vous conduira ensuite la sélection béninoise en Argentine. La rencontre est programmée le 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires. La FIFA a confirmé que Lionel Messi disputera à cette occasion son dernier match avec la sélection argentine, après avoir annoncé sa retraite internationale fin août.

Pour Rohr, cette affiche représente une expérience particulière pour ses joueurs. Il connaît déjà l’Argentine pour avoir affronté cette sélection à deux reprises avec le Nigeria, dont une fois en Coupe du monde. Il a raconté à Bip Radio avoir même conservé un maillot de Messi obtenu lors de l’une de ces rencontres.

« Ce sera une expérience fantastique, pas seulement pour les jeunes, mais pour tous les joueurs et tout le staff », a expliqué le sélectionneur.

La Fédération argentine a confirmé le caractère particulier de cette rencontre. Messi doit rejoindre le groupe pour ce seul match, après les rencontres de l’Argentine contre la Bolivie le 30 septembre et le Burkina Faso le 3 octobre.

Rohr regrette toujours l’absence de match à domicile

Le sélectionneur béninois a également évoqué une difficulté qui accompagne la sélection depuis plusieurs années : l’impossibilité de recevoir régulièrement ses adversaires au Bénin. Selon lui, cette situation dure depuis environ trois ans et complique la préparation des rencontres à domicile.

Le Bénin disputera donc ses deux premières rencontres de la fenêtre internationale à l’extérieur ou sur terrain neutre avant de rejoindre Buenos Aires. Rohr veut que ses joueurs abordent l’affiche argentine après avoir répondu aux exigences des deux matchs de qualification. « Ce troisième match en Argentine, ce ne sera que pour ceux qui se seront bien battus dans les deux prochains matchs », a-t-il prévenu sur Bip Radio.

La priorité immédiate reste ainsi le démarrage de la campagne qualificative pour la CAN 2027. Les Guépards entreront en lice le 25 septembre face au Burkina Faso avant d’enchaîner quatre jours plus tard contre la Mauritanie