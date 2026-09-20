Bénin : des outils de vol mènent la police vers cinq motos à Calavi

Trois individus ont été interpellés à Abomey-Calavi après une patrouille nocturne menée dans le secteur de Sèmè-Agori, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026. Les investigations ont conduit les policiers à la découverte de cinq motocyclettes dont les numéros de châssis auraient été altérés.

L’opération a débuté vers 3 heures du matin. Deux hommes ont attiré l’attention des éléments du commissariat de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi au cours d’une mission de surveillance. À la vue des policiers, l’un d’eux aurait tenté d’abandonner une boîte à outils avant de prendre la fuite à pied.

Les deux suspects ont finalement été rattrapés. Une fouille a permis aux policiers de retrouver plusieurs outils, dont un arrache-clou, une lame de scie, une pince, un tournevis et deux clés passe-partout, selon les éléments communiqués sur l’opération.

Les enquêteurs remontent jusqu’à un troisième suspect

Les auditions menées après les interpellations auraient permis aux enquêteurs d’obtenir des informations sur l’utilisation présumée de ces outils. L’un des suspects aurait expliqué qu’ils pouvaient servir à pénétrer dans des domiciles.

Le second aurait ensuite orienté les policiers vers un troisième individu présenté comme celui qui leur fournissait les clés passe-partout. Une perquisition effectuée à son domicile aurait permis de retrouver cinq motocyclettes à l’origine jugée suspecte.

Selon les informations issues de l’enquête, les numéros de châssis de ces engins auraient été limés ou modifiés. Certains éléments de leur carrosserie et leurs accessoires auraient également été changés pour compliquer leur identification.

Interrogé sur la provenance des motos, le troisième suspect aurait affirmé qu’elles lui avaient été confiées pour des réparations. Les enquêteurs auraient toutefois constaté qu’il ne pouvait pas indiquer l’emplacement d’un atelier correspondant à cette activité.

Les trois suspects maintenus en garde à vue

À ce stade, les faits sont traités sous les qualifications présumées d’association de malfaiteurs et de vol de motocyclettes. Les trois hommes ont été placés en garde à vue et la procédure se poursuit avant leur présentation à la justice.

Cette opération intervient quelques jours après une autre saisie importante dans la commune. Le commissariat de l’arrondissement de Togba a annoncé, le 18 septembre, avoir retenu 34 motocyclettes présentant des numéros de châssis effacés ou modifiés parmi 84 engins saisis dans le cadre d’une enquête sur la commercialisation illicite de motos d’occasion. La Police républicaine a précisé que l’origine frauduleuse des 34 motos n’était pas encore établie pour chacune d’elles et a invité les victimes de vols à venir les identifier avec leurs justificatifs.

Les investigations engagées à Abomey-Calavi doivent désormais permettre de déterminer si les cinq motos retrouvées chez le troisième suspect proviennent de vols signalés et si les trois personnes interpellées seraient liées à d’autres faits similaires dans le département de l’Atlantique.