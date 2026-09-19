Bénin : les manifestations Egun-gun interdites à Abomey-Calavi

Les manifestations du culte Egun-gun sont interdites à Abomey-Calavi depuis le 18 septembre 2026. La mesure du maire Nathanaël Koty concerne l’ensemble du territoire communal et restera en vigueur jusqu’à la fin d’un processus de réorganisation de la représentation de ce culte.

La décision a été communiquée aux responsables des couvents Egun-gun par une correspondance signée à la date du 18 septembre. Selon ce document, l’interdiction vise l’organisation, la facilitation ou la mise en place de toute manifestation liée à ce culte traditionnel.

Une suspension liée à une réorganisation

La mairie ne fixe pas de date de reprise dans sa notification. Elle indique que la mesure prendra fin après l’achèvement de la réorganisation actuellement engagée autour de la représentation du culte Egun-gun dans la commune.

Les responsables des couvents sont appelés à faire respecter cette décision. Le maire précise que les personnes qui ne s’y conformeraient pas pourraient voir leur responsabilité engagée sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables au Bénin.

Les raisons précises ayant conduit la mairie à engager cette réorganisation ne sont pas détaillées dans la correspondance du 18 septembre. Des médias béninois ont toutefois rapporté que cette décision intervient après plusieurs événements ayant concerné des lieux de culte Egun-gun à Abomey-Calavi.

Plusieurs initiatives de structuration en 2026

Cette décision municipale intervient alors que des initiatives de structuration du culte Egun-gun sont menées à l’échelle nationale. En mai 2026, une rencontre de dignitaires, de notables et de représentants de cultes endogènes avait conduit à la mise en place du Haut Conseil National du Culte Egun-gun du Bénin, avec Alphonse Alapini porté à sa présidence, selon la presse spécialisée.

Fin août, le même mouvement de structuration s’est poursuivi avec l’installation de représentants départementaux et communaux du Haut Conseil dans le Mono et le Couffo. L’objectif annoncé était de renforcer l’organisation du culte et la coordination entre ses dignitaires.

À Abomey-Calavi, une autre initiative avait déjà été engagée quelques mois plus tôt. En juin, un bureau communal de l’Association des Dignitaires des Cultes Egungun et Oro (ADCEO) avait été installé, avec l’accompagnement annoncé de la mairie. La nouvelle mesure suspend donc les manifestations Egun-gun dans les limites de la commune pendant que se poursuit cette phase de réorganisation. La notification municipale ne précise pas les modalités qui devront conduire à la levée de l’interdiction.