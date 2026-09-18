Karaté : le Béninois Ihsane Adjanonhoun décroche l’or au Mexique

Le Bénin a remporté une nouvelle médaille d’or à la Karate 1 Youth League de Guadalajara, au Mexique, ce vendredi 18 septembre 2026. Ihsane Adjanonhoun s’est imposé dans la catégorie juniors +76 kg au terme d’un parcours sans défaite, selon La Nation.

Le jeune karatéka, tête de série numéro 1 de sa catégorie, a confirmé son statut sur le circuit mondial de la Fédération mondiale de karaté (WKF). Cette victoire permet au Bénin de conserver la première place mondiale dans cette catégorie, d’après le quotidien national.

Un parcours sans point concédé

Adjanonhoun a été exempté du huitième de finale en raison de son classement. Son entrée en compétition s’est faite directement en quarts de finale, où il a dominé le représentant du Chili sur le score de 3-0.

Le Béninois a ensuite affronté un karatéka mexicain en demi-finale. Il s’est imposé 2-0 pour obtenir sa qualification pour la finale. Face à son adversaire croate, il a remporté le dernier combat sur le même score de 2-0, décrochant ainsi la médaille d’or.

Selon La Nation, le représentant béninois n’a concédé aucun point durant toute la phase finale. Ce résultat lui permet de terminer cette étape de la Youth League invaincu.

La compétition de Guadalajara se déroule du 17 au 20 septembre au Complejo Panamericano. Cette étape du circuit Karate 1 Youth League rassemble les jeunes athlètes engagés dans les catégories U14, cadets, juniors et U21. Avant le début du tournoi, La Nation indiquait que plus de 600 athlètes venus de plusieurs continents étaient attendus au Mexique.

Une nouvelle médaille après le titre africain

Le sacre mexicain intervient quelques jours après une autre performance majeure d’Adjanonhoun. À Alger, lors des Championnats d’Afrique de karaté 2026, le Béninois avait remporté le titre continental chez les juniors +76 kg.

Il avait alors battu le Libyen Mohammed Salamah 3-0 en quarts de finale, avant de prendre le dessus sur l’Égyptien Sultan Mohamed Sherif 2-0 en demi-finale. En finale, il avait dominé le Sud-Africain Rio Cruz sur le score de 6-0. Ce titre avait constitué le premier sacre continental béninois en karaté depuis 2017, selon les comptes rendus consacrés à la compétition.

La délégation béninoise avait également obtenu deux autres médailles à Alger : l’argent pour Martial Kpadonou chez les seniors -60 kg et le bronze pour Charmide Dayana Kolé en U21 -68 kg. Le Bénin avait ainsi terminé sixième sur 29 nations engagées.

Une saison internationale déjà riche

Le nouveau titre d’Adjanonhoun prolonge une série de résultats obtenus sur le circuit international. En août 2025, il avait remporté l’or dans la catégorie juniors +76 kg lors de la Youth League organisée à Monterrey, au Mexique. Le gouvernement béninois avait alors indiqué qu’il avait remporté ses quatre combats sans défaite, avec 26 points marqués contre seulement trois encaissés. À Guadalajara, le jeune karatéka poursuit donc sa progression avec un nouveau titre mondial de Youth League. Cette victoire intervient également au moment où il s’apprête à changer de catégorie d’âge pour évoluer chez les U21, selon La Nation.