Bénin : deux présumés voleurs sauvés de la vindicte populaire à Agla-Hlazounto

Deux hommes, âgés de 42 et 30 ans, soupçonnés d’avoir tenté de voler une motocyclette à Agla-Hlazounto, à Cotonou, ont été interpellés par la police le jeudi 24 septembre 2026. Ils ont été sauvés de la vindicte populaire.

Les faits se sont produits aux environs de 13 heures, au carrefour de la pharmacie Archanges, dans le quartier Agla-Hlazounto. Selon les éléments rapportés, les deux individus, venus de Porto-Novo, auraient tenté de dérober une motocyclette de marque Haojue garée par une cliente.

Alertés par la situation, des éléments du commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, les deux suspects étaient confrontés à une foule qui menaçait de leur faire subir une vindicte populaire.

Les policiers ont procédé à leur exfiltration et effectué les premières constatations. La motocyclette Haojue a été retrouvée. Une seconde motocyclette de marque Bajaj, immatriculée au Nigeria et présentée comme le moyen de déplacement des suspects, a également été saisie.

Les deux engins ont été conduits en fourrière pour les besoins de la procédure. Après une prise en charge médicale, les deux hommes ont été placés en garde à vue au commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou.

Ils devraient être présentés au procureur dans le cadre de la procédure ouverte pour faire la lumière sur les faits.