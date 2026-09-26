Feux tricolores au Bénin : la Police républicaine rappelle 9 obligations aux usagers de la route

Un feu rouge n’est ni un simple ralentissement ni une invitation à négocier avec le temps : il impose l’arrêt. À travers un rappel destiné aux automobilistes, conducteurs de motos et piétons, la Police républicaine insiste sur neuf comportements à adopter aux abords des feux tricolores pour limiter les situations dangereuses sur les routes béninoises.

Le feu tricolore constitue l’un des repères essentiels de la circulation. Pourtant, son respect reste un enjeu quotidien dans les grandes agglomérations béninoises. Franchissement du rouge, contournement des files de véhicules à moto ou traversée imprudente : la Police républicaine appelle chaque catégorie d’usager à respecter les règles qui lui sont applicables.

Dans une publication consacrée à la sécurité routière, l’institution rappelle notamment que le feu rouge impose un arrêt total et immédiat, pour tous les usagers concernés.

Automobilistes : trois réflexes à adopter

Pour les automobilistes, la première obligation consiste à marquer un arrêt complet avant la ligne blanche ou l’intersection. Le véhicule ne doit donc pas poursuivre sa progression une fois le signal rouge affiché.

La Police républicaine rappelle également qu’il faut attendre le passage effectif au feu vert avant de redémarrer. L’impatience ou l’impression que la voie est libre ne justifient pas une reprise anticipée de la circulation.

Autre point mis en avant : anticiper l’arrêt. Cette précaution est particulièrement importante sur les axes où la visibilité du feu peut être réduite par la végétation, des panneaux publicitaires ou encore la poussière.

Zémidjans et motos : attention aux contournements

Les conducteurs de zémidjans et de motos sont eux aussi directement concernés par ce rappel. La Police républicaine leur demande de respecter scrupuleusement l’arrêt au rouge, même lorsque la pression du temps est forte, notamment dans le transport de passagers.

L’institution met également en garde contre les manœuvres de contournement par les côtés lors de l’arrêt des files de véhicules. Ces déplacements peuvent créer des situations dangereuses au moment où les différents flux de circulation se croisent.

Le rappel concerne enfin la sécurité du passager : le port du casque et le respect des feux tricolores vont de pair pour assurer une meilleure protection du client transporté.

Piétons : la vigilance reste indispensable

Les piétons ne sont pas exclus des consignes de sécurité. En l’absence de feux destinés aux piétons dans de nombreuses zones, la Police républicaine recommande de traverser uniquement lorsque le passage est dégagé et sécurisé.

Une vigilance particulière est également demandée aux abords des grands carrefours, notamment Étoile Rouge, Ganhi et Cadjèhoun, où la circulation des véhicules et les déplacements des piétons peuvent se retrouver étroitement mêlés.

Lorsque des passages piétons sont disponibles, leur utilisation est à privilégier. À travers ce rappel, la Police républicaine veut surtout réaffirmer un principe simple : le feu rouge est une règle de circulation, pas une suggestion. Son respect concerne les automobilistes, les conducteurs de motos et les piétons, chacun devant adopter les comportements correspondant à sa situation sur la route.