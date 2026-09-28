Taïwan : Trump a demandé à Xi Jinping s'il voulait acheter des armes américaines

Le président américain Donald Trump aurait, selon certaines sources, demandé à son homologue chinois Xi Jinping si Pékin souhaitait acheter des armes américaines lors de leur rencontre à Washington, la semaine dernière. L’information a été révélée dimanche 27 septembre 2026 par David Perdue, l’ambassadeur des États-Unis en Chine, lors d’une interview accordée à Fox News. Une déclaration qui intervient alors que les ventes d’armes américaines à Taïwan sontau cœur des tensions entre Washington et Pékin à quoi s’ajoutent les tensions internationales qui secouent actuellement le monde (guerre en Iran, guerre en Ukraine). Le département d’État a depuis précisé qu’aucune vente d’armes à la Chine n’était prévue.

Cette déclaration de David Perdue intervient quelques jours après la visite d’État de Xi Jinping aux États-Unis. Le dirigeant chinois s’est entretenu avec Donald Trump à Washington, notamment au sujet de Taïwanà l’occasion d’une visite historique. Au cours des nombreux entretiens qu’il y a eu entre les deux chefs d’État, Pékin a rappelé considérer l’île comme faisant partie de son territoire, s’oppose régulièrement aux livraisons d’armes américaines à Taipei. De son côté, la législation américaine prévoit que les États-Unis fournissent à Taïwan les moyens nécessaires à sa défense.

Une question posée dans un contexte de tensions

Selon l’ambassadeur américain, Donald Trump aurait présenté les ventes d’armes à Taïwan comme une pratique appliquée par les États-Unis dans plusieurs régions du monde. Il aurait alors demandé à Xi Jinping si la Chine souhaitait elle aussi acheter du matériel militaire américain, ce qui peut surprendre. Les circonstances précises de cet échange n’ont pas été détaillées. Le président chinois n’a pas publiquement indiqué quelle avait été sa réponse mais la Chine développant son armement à vitesse grand V ne devrait probablement pas y donner suite.

Un dossier toujours sensible autour de Taïwan

Cette déclaration intervient alors qu’une nouvelle livraison d’armes américaines à Taïwan reste en suspens. Donald Trump avait approuvé au mois de décembre 2025 un premier ensemble d’armes évalué à environ 11 milliards de dollars. Un second programme, estimé à 14 milliards de dollars, n’a toujours pas été validé par les autorités. Le président américain avait expliqué au mois de mai que ce dossier constituait un levier de négociation avec Pékin et nul doute qu’il a dû servir au cours des derniers jours, lors de la visite diplomatique chinoise aux États-Unis.