Bénin : plusieurs localités touchées par des coupures d'électricité les 29 et 30 septembre

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) annonce des coupures temporaires de courant dans plusieurs régions du pays les 29 et 30 septembre, en raison de travaux d’entretien programmés sur son réseau.

Une vague de coupures le 29 septembre

La plupart des coupures sont prévues le 29 septembre, entre 10h et 15h, dans plusieurs localités. Dans la zone Grand-Nokoué/Ouidah, Gbênan, Tovê, Adjaglo, Godonoutin et les environs seront concernés. À Abomey-Calavi, les interruptions toucheront Dêkoungbé et ses alentours. La zone Grand-Nokoué/Lokossa sera également affectée, notamment à Sossigbé, Sêgbé, Djakotoe, au CEG Comê, à Azannou, Agountomey, Gadomê, Agatogbo et Sêgbohouê.

Dans le Sud-Ouest, les coupures concerneront la zone de Dogbo ainsi que Djakotomey, Aplahoué, Tohoun, Adjahonmey, Lanta, Ekinhoue et les localités voisines. Au nord, des interruptions sont prévues à Bantê et Pira dans la zone de Dassa. À Parakou, elles toucheront notamment Gando, Guessou Sud, Sinendé, Yara et Sekere. La zone de Kandi sera également concernée, avec Kandi Ville 1, Kassakou, Padé, Borodarou, Gounarou, Gogounou, Sori, Bagou et Wara. À Natitingou, les coupures sont annoncées à Kouandé, Wassa Péhunco, Kérou et leurs environs.

Une seconde session le 30 septembre

Une seconde phase de travaux est prévue le 30 septembre 2026, de 12h à 14h, cette fois limitée à la zone Grand-Nokoué / Ouidah. Elle va concerner les localités de Pahou, Houndjava, Adovié, Bossito et leurs environs.

La SBEE présente ses excuses aux usagers pour la gêne occasionnée et rappelle que le réseau électrique doit toujours être considéré comme sous tension pendant les travaux, même en cas de coupure. Elle invite les populations concernées à contacter son service client, disponible gratuitement 24h/24 et 7j/7 au numéro 7302, pour tout renseignement.