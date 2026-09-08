Bénin : deux suspects interpellés pour vol et recel de moto à Zè

Une moto volée à Zè a été retrouvée après l’interpellation de deux suspects, le dimanche 6 septembre 2026. Les deux hommes, soupçonnés de vol et de recel, ont été placés en garde à vue au commissariat d’arrondissement de Zè.

L’affaire remonte à la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre. Vers 3 heures du matin, une femme aurait été victime d’un cambriolage à son domicile. Un individu se serait introduit dans ses quartiers privatifs après avoir forcé la porte d’entrée, avant de repartir avec une moto de marque Wave Honda.

La moto retrouvée après une tentative de vente

Selon les éléments rapportés par la police, le suspect principal aurait confié le deux-roues à un complice. Les deux hommes auraient ensuite entrepris de le vendre au marché d’Allada, pour 110 000 francs CFA.

L’acheteur présumé aurait pris la fuite après avoir abandonné la moto. Les circonstances exactes de cet abandon restent à établir. Le deux-roues a toutefois pu être récupéré par les enquêteurs.

Les investigations ont conduit les policiers jusqu’à Zè Zoungbomey, où les deux suspects ont été interpellés le dimanche 6 septembre. Lors de leurs auditions, ils auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés, selon les informations communiquées dans le cadre de l’enquête.

Une procédure judiciaire en cours

Les enquêteurs indiquent également que la plaque d’immatriculation de la moto aurait été retirée avant la tentative de vente. Cet élément devra être examiné dans le cadre de la procédure.

Les deux suspects restent en garde à vue. Ils doivent être présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada dans les prochains jours, selon les informations disponibles.

À ce stade, les faits demeurent des accusations. La suite de la procédure permettra de préciser les responsabilités de chacun, ainsi que les circonstances exactes du vol et de la tentative de revente.Le Code pénal béninois distingue le vol, qui consiste à soustraire frauduleusement le bien d’autrui, du recel, qui concerne la détention ou la transmission d’un bien provenant d’une infraction. Les qualifications retenues dans cette affaire devront être confirmées par l’autorité judiciaire compétente.