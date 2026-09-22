Bénin : feux rouges, casques, téléphone… les contrôles routiers renforcés

Les usagers de la route sont confrontés à un renforcement des contrôles depuis le lundi 21 septembre 2026 dans plusieurs villes du Bénin. L’information a été relayée sur la chaîne WhatsApp du Centre national de sécurité routière (CNSR).

Selon cette alerte, les vérifications concernent aussi bien les motocyclistes que les automobilistes. Elles seraient particulièrement renforcées dans le Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji et Ouidah, ainsi qu’à Bohicon et Parakou.

Plusieurs infractions ciblées

Les contrôles portent en priorité sur le respect des feux tricolores, le port du casque par le conducteur et le passager, ainsi que l’utilisation de la ceinture de sécurité. Les agents doivent également vérifier l’usage du téléphone au volant ou au guidon et le respect des couloirs de circulation réservés aux différents usagers.

La conformité des pièces administratives et les comportements considérés comme dangereux figurent aussi parmi les points de contrôle annoncés.

L’alerte insiste particulièrement sur le franchissement des feux rouges. Elle indique qu’un usager qui passerait au rouge pourrait voir son deux-roues ou son véhicule immobilisé et conduit en fourrière, en plus des sanctions prévues pour l’infraction. Cette modalité précise n’a toutefois pas été retrouvée dans un communiqué officiel publié en ligne par la Police républicaine ou le CNSR au moment de la rédaction.

Le rappel intervient alors que les autorités poursuivent depuis plusieurs années les opérations de contrôle et de sensibilisation sur les axes routiers. En avril 2024, le ministère de l’Intérieur avait annoncé la reprise, à compter du 1er mars de la même année, des contrôles du respect des règles de circulation par la Police républicaine sur l’ensemble du territoire.

Le casque reste une obligation contrôlée

Le port du casque constitue l’un des points régulièrement vérifiés lors des opérations de circulation. En avril 2024, le gouvernement avait fixé à 5 000 francs CFA l’amende forfaitaire pour défaut de port du casque, contre 10 000 francs CFA auparavant.

La Police républicaine avait aussi indiqué en juin 2025 avoir constaté 5 025 infractions sur les axes routiers entre le 6 mai et le 4 juin 2025. Parmi elles, 2 481 concernaient des excès de vitesse et 620 le non-respect des feux tricolores.

Ces chiffres donnent un aperçu des infractions relevées lors des précédentes opérations nationales, sans permettre d’établir le bilan de la campagne annoncée pour septembre 2026.

Une campagne routière engagée à la rentrée

Le renforcement annoncé intervient alors que le CNSR mène également des actions de sensibilisation liées à la rentrée scolaire 2026-2027. Le lundi 21 septembre, l’institution a lancé à Cotonou la campagne « La marche vers l’école », destinée à sensibiliser les élèves et les autres usagers aux risques routiers aux abords des établissements scolaires.

Quelques mois plus tôt, la Police républicaine avait organisé, avec l’appui d’ENABEL, une séance consacrée au Code de la route au Collège catholique Père Aupiais de Cotonou. Le dispositif devait ensuite être déployé dans d’autres établissements scolaires du pays.

Pour les usagers, l’alerte diffusée par le CNSR recommande donc de disposer des documents réglementaires, de porter correctement le casque et la ceinture, de respecter les feux et les limitations de circulation et de ne pas utiliser le téléphone en conduisant.