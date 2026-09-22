Ballon d’Or : Mbappé assume sa campagne et compte sur le soutien de l’Afrique

Kylian Mbappé a sollicité l’appui du continent africain dans sa quête du Ballon d’Or. Dans un entretien accordé à RFI, diffusé ce mardi 22 septembre, l’attaquant du Real Madrid a évoqué ouvertement ses origines algériennes et camerounaises, à cinq semaines de la cérémonie.

La prise de parole intervient alors que la course au trophée individuel s’intensifie semaine après semaine. Entre les sorties répétées de Mbappé, la réserve calculée d’Ousmane Dembélé, tenant du titre, et les propos plus mesurés de Lamine Yamal ou Harry Kane, chaque déclaration est désormais passée au crible par les observateurs à l’approche du verdict, prévu le 26 octobre. C’est dans ce climat que le capitaine des Bleus a choisi d’élargir le débat au-delà du seul registre sportif.

Des racines africaines revendiquées

Selon les propos rapportés par RFI, Mbappé a tenu à remercier publiquement les supporters africains pour leur fidélité, avant d’aller plus loin en misant ouvertement sur leur soutien dans la dernière ligne droite de la course au trophée. « Je me suis toujours senti très aimé à chaque fois que j’ai mis les pieds en Afrique », a-t-il confié, précisant que ses origines algériennes et camerounaises rendaient d’autant plus gratifiant de voir le public africain l’associer à cette récompense. L’attaquant a ajouté espérer pouvoir compter sur cet élan populaire jusqu’au verdict du 26 octobre, avec l’intention, en cas de sacre, de leur dédier le trophée d’une manière ou d’une autre.

Le joueur de 27 ans n’est pas le premier Français aux origines africaines à briguer la distinction, mais son cas rappelle un précédent historique : à ce jour, un seul footballeur né sur le continent africain a remporté le Ballon d’Or masculin, le Libérien George Weah, sacré en 1995 sous les couleurs du Milan AC. Une donnée que les soutiens de Mbappé n’ont pas manqué de rappeler sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour souligner la portée symbolique d’une éventuelle victoire.

Une candidature assumée malgré les critiques

Sur le plan strictement sportif, l’ancien Parisien continue de mettre en avant son statut de meilleur buteur toutes compétitions confondues cette saison. « J’ai eu une grande année au niveau individuel, je sais que c’est le critère le plus important », a-t-il martelé au micro de RFI, tout en reconnaissant qu’une défaite toucherait directement son « âme de compétiteur ».

Cette communication offensive, déjà amorcée depuis plusieurs semaines dans la presse espagnole et française, susciterait cependant des réticences en interne au Real Madrid, où certains observateurs jugeraient la démarche trop frontale pour un club habitué à une communication plus feutrée sur ce genre de sujet. Le club madrilène n’a toutefois formulé aucune réaction officielle à ce stade. Les trente nommés pour l’édition 2026, dévoilés le 8 septembre par France Football, seront départagés par un collège de votants internationaux avant la remise du trophée, début à Paris le 26 octobre.