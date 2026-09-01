Bénin : Infantino apporte son soutien à Marcellin Bocovè après son élection à la FBF

Le nouveau président de la Fédération béninoise de football (FBF), Marcellin Bocovè, a reçu le 28 août 2026 les félicitations du président de la FIFA, Gianni Infantino, trois jours après son élection à la tête de l’instance béninoise. Dans une correspondance adressée au dirigeant, le patron du football mondial lui assure de son soutien et se dit disposé à échanger sur les projets de développement du football béninois.

La correspondance d’Infantino intervient dans les premiers jours de la nouvelle mandature de la FBF. Le président de la FIFA y adresse ses félicitations à Bocovè et associe à son message les vice-présidents ainsi que les membres du Comité exécutif nouvellement élus.

Le courrier ouvre également une perspective de collaboration entre la FIFA et la nouvelle équipe dirigeante de la fédération. « Les portes de la FIFA vous seront toujours ouvertes », écrit Gianni Infantino, selon le contenu de la correspondance rapporté par La Nation. Il indique également vouloir échanger avec le nouveau président sur les projets destinés au développement du football béninois et à la promotion de ses valeurs. Cette prise de contact intervient alors que Bocovè vient tout juste de prendre les commandes de la FBF pour la période 2026-2030.

Une élection largement remportée à Missérété

Marcellin Bocovè a été élu le 25 août 2026 lors de l’Assemblée générale élective organisée au Centre d’excellence d’Akpro-Missérété. Il était le seul candidat à la présidence après la validation des dossiers de candidature.

Sur les 79 votants, sa liste « Ensemble, visons plus haut » a obtenu 76 voix favorables, contre une voix défavorable et deux abstentions, selon les résultats proclamés par la Commission électorale de la FBF.

Il succède ainsi à Mathurin de Chacus, qui a dirigé la fédération pendant huit années, de 2018 à 2026. Le nouveau comité exécutif doit désormais conduire la FBF durant les quatre prochaines années.

Une nouvelle équipe face aux dossiers du football béninois

L’arrivée de Bocovè intervient après deux mandats consécutifs de De Chacus à la tête de la fédération. Le nouveau président dirige une équipe exécutive de 21 membres, avec pour mission de poursuivre la gestion des compétitions nationales, des sélections et des programmes de développement du football.

Le nouveau dirigeant dispose également d’une expérience dans la gestion sportive. Il préside depuis 2011 l’Association Vallée Omnisports (ASVO), club engagé dans le football béninois. Son parcours professionnel est également marqué par des responsabilités dans le domaine des infrastructures et de la gestion de projets.

Le message de Gianni Infantino intervient donc au début de cette nouvelle période de gouvernance. Il établit un premier contact officiel entre la FIFA et l’équipe conduite par Bocovè, alors que celle-ci doit désormais mettre en œuvre les orientations présentées durant la campagne électorale.