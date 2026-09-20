"Vinicius en déclin physique depuis un an" : Romain Molina dézingue le contrat XXL du Real Madrid

Un salaire de 24 millions d’euros nets par an suscite la controverse autour de la prolongation de Vinicius Junior. Le journaliste Romain Molina affirme que l’attaquant brésilien traverserait « un déclin physique observé en interne » depuis plus d’un an, selon un message publié sur X.

Un contrat signé jusqu’en 2032

Le Real Madrid a officialisé le nouvel engagement de son ailier le 6 août dernier, prolongeant son bail initial qui devait s’achever en juin 2027. L’accord porte désormais l’échéance au 30 juin 2032, soit cinq saisons supplémentaires. Selon la presse espagnole, les négociations s’étaient étirées sur plusieurs mois, freinées par un désaccord sur le montant salarial : le joueur réclamait 30 millions d’euros annuels, quand le club plafonnait initialement son offre à 22 millions.

L’écart entre les deux parties aurait finalement été résorbé grâce à l’allongement de la durée d’engagement et à une hausse des revenus liés à l’image du joueur, portant la rémunération nette à environ 24 millions d’euros par an, contre 17,5 millions auparavant. Quelques minutes après l’annonce, le joueur de 26 ans avait réagi sur Instagram, évoquant « six années de plus et pour toujours » au Bernabéu.

Les doutes de Molina sur la forme physique du joueur

C’est précisément ce montage financier que conteste Romain Molina. Le journaliste, connu pour ses enquêtes dans le football international, estime que la trajectoire sportive récente de l’attaquant ne justifierait pas un tel engagement. Il évoque trois hypothèses : soit la direction madrilène serait convaincue de pouvoir inverser cette tendance physique, soit elle « vivrait dans un monde parallèle », soit l’agence Roc Nation, qui représente le joueur, disposerait d’une influence déterminante dans les négociations.

Sur le plan strictement financier, Molina qualifie l’opération de « massacre ». Son message, posté sur X, a recueilli plus de 8 400 likes et 440 000 vues en une heure, générant une vague de réactions dans la sphère footballistique francophone.

Un joueur clé depuis 2018

Arrivé de Flamengo en 2018 à l’âge de 18 ans, Vinicius Junior a disputé plus de 250 matchs sous le maillot merengue et compté parmi les artisans du sacre du Real Madrid en Ligue des champions en 2022, où il avait inscrit le but décisif en finale contre Liverpool à Paris. Il a également été désigné meilleur joueur du Mondial des clubs 2022. La saison 2024-2025 l’a vu inscrire 20 buts toutes compétitions confondues, un total comparable à ses précédents exercices. Aucune donnée médicale officielle n’a été communiquée par le club au sujet d’un éventuel déclin physique.

Ni le Real Madrid ni l’entourage du joueur n’ont réagi publiquement aux propos de Romain Molina à l’heure de la publication de cet article.