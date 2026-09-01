Bénin : Kpanroun doté d’un commissariat désormais opérationnel

C’est une avancée majeure pour la tranquillité et la protection des populations locales. L’arrondissement de Kpanroun, situé dans la commune d’Abomey-Calavi et faisant frontière avec la commune de Zè, dispose désormais de son propre commissariat de police. Ce projet stratégique et tant attendu est officiellement entré dans sa phase opérationnelle ce lundi 31 août 2026.

La concrétisation de cette infrastructure sécuritaire fait suite à la création officielle de l’unité par la Décision N°2026-1403/DGPR/DRH/SPHGP/SA du 21 août 2026. Pour marquer cette étape décisive, l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi a abrité une séance de travail de haute importance présidée par le maire, en présence des adjoints au maire, de deux présidents de commissions permanentes, ainsi que des chefs d’arrondissement de Kpanroun, Godomey et Golo-Djigbé, accompagnés de plusieurs conseillers communaux.

À cette occasion, le tout nouveau chef de poste, le Commissaire de Police de 1ʳᵉ Classe Emmanuel Ahlonsou, a été officiellement reçu par l’autorité communale. Les échanges ont principalement porté sur les dispositions urgentes à adopter afin d’assurer la mise en service effective du commissariat. Les services du Secrétariat Exécutif de la Mairie ont reçu des instructions fermes pour prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures matérielles et logistiques nécessaires à l’accompagnement des éléments sur le terrain.

« Une promesse faite aux populations est un engagement qui oblige », a rappelé l’autorité communale. Ce plaidoyer avait connu une accélération décisive à la suite d’une audience accordée le 21 juillet 2026 par le directeur général de la police républicaine, Brice Allowanou, concrétisant ainsi l’engagement pris lors de l’installation du chef d’arrondissement de Kpanroun. Ce nouveau commissariat répond à une attente forte, visant à rapprocher la police des citoyens et à protéger un territoire en pleine expansion.

Face à cet aboutissement, le leadership des autorités nationales a été chaleureusement salué, notamment l’action du président de la république, Romuald Wadagni, l’engagement du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Djibril Mama Cissé, ainsi que l’accompagnement du directeur général de la police républicaine. En félicitant le commissaire Emmanuel Ahlonsou, la mairie a réaffirmé sa pleine disponibilité à œuvrer à ses côtés pour relever les défis sécuritaires de Kpanroun et garantir la quiétude de l’ensemble de la commune.