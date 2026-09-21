Bénin : dernière ligne droite pour les bacheliers boursiers à l'UAC

Les nouveaux bacheliers sélectionnés comme « boursiers », « boursiers d’excellence », « partiellement payants » ou encore ceux qui doivent bénéficier d’« aide universitaire » à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) sont dans la dernière ligne droite pour confirmer leur place dans les différentes Unités de formation et de recherche (Ufr). L’opération, lancée le 17 septembre 2026, prend fin le mardi 22 septembre à 16 heures. Passé ce délai, les candidats qui n’auront pas confirmé leur sélection seront exclus des effectifs de l’Uac.

Dans un communiqué publié le 17 septembre, le recteur de l’Uac, le professeur Charlemagne Babatoundé Igué, invite les nouveaux bacheliers concernés à valider leur sélection en ligne. La confirmation doit être effectuée sur la plateforme dédiée à l’adresse confirmation.sigan-uac.bj. L’opération concerne les bacheliers retenus au titre de l’année académique 2026-2027 dans les différentes Ufr de l’université.

Ouverte depuis le 17 septembre, la procédure prendra fin le 22 septembre 2026 à 16 heures. Le recteur précise que les nouveaux bacheliers concernés qui n’auront pas confirmé leur choix dans le délai imparti seront « purement exclus de l’effectif des étudiants de l’Uac ».

Ils sont donc appelés à effectuer leur confirmation avant cette échéance afin de conserver leur place au sein de l’Université d’Abomey-Calavi.