Bénin : l’Assemblée nationale adopte un budget 2027 de 31,6 milliards FCFA

Les députés ont approuvé, mercredi 9 septembre 2026, un budget de 31 641 329 965 FCFA pour l’Assemblée nationale au titre de l’exercice 2027. Le vote a été unanime lors d’une séance plénière tenue au Palais des Gouverneurs, à Porto-Novo, dans le cadre de la deuxième session extraordinaire de l’année.

Le montant est inférieur de 1 444 370 944 FCFA à celui retenu pour 2026, soit une diminution de 4,37 %. Le président de l’institution, Joseph Djogbénou, a présenté le document budgétaire aux parlementaires avant son adoption.

Les dépenses d’installation expliquent la baisse

La comparaison entre les deux exercices doit tenir compte des charges exceptionnelles liées à l’installation de la 10ᵉ législature. Selon les explications de Djogbénou rapportées par La Nation, ces dépenses, prévues dans le budget 2026, ne sont pas reconduites dans la programmation de 2027.

Le président de l’Assemblée nationale a ainsi indiqué que, hors ces charges non permanentes, le budget de référence 2027 progresserait de 6,16 %. Le recul affiché dans le montant global ne traduit donc pas, à lui seul, une réduction de toutes les dépenses de fonctionnement. Le document prévoit également la suppression des crédits liés au départ des députés de la législature précédente. Cette différence explique l’écart entre la baisse nominale annoncée et l’évolution réelle des dépenses permanentes.

Quatre rubriques pour les crédits de 2027

Les crédits adoptés sont répartis entre quatre grands postes. L’administration et le personnel représentent 20 071 633 094 FCFA. Les constructions et le nouveau siège de l’institution bénéficient de 9 174 098 905 FCFA. Les activités diverses et les transferts sont dotés de 2 256 442 366 FCFA. Le poste consacré à l’équipement s’élève à 139 155 600 FCFA.

Cette répartition fait apparaître une forte concentration des ressources sur les charges administratives et les investissements liés au siège. Les députés ont salué la présentation du budget et le travail des responsables de la questure, selon le compte rendu de La Nation.

Le précédent budget avait augmenté de 12,85 %

Le budget 2026 de l’Assemblée nationale avait été arrêté à 33 085 700 909 FCFA, contre 29 318 497 486 FCFA en 2025. Il avait été adopté à l’unanimité le 1ᵉʳ septembre 2025.

Cette hausse de 12,85 % avait été expliquée par les dépenses prévues pour l’installation de la nouvelle législature et le remboursement du prêt contracté pour la construction du nouveau siège. Le vote du budget 2027 intervient donc après un exercice marqué par des dépenses exceptionnelles. Le montant adopté devra désormais servir de cadre aux dépenses de l’institution parlementaire pour la prochaine année budgétaire.