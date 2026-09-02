Bénin : les députés convoqués le 7 septembre pour examiner le budget 2027 du Parlement

Les députés béninois siègeront le lundi 7 septembre 2026 à 10 heures au palais des Gouverneurs de Porto-Novo pour l’ouverture d’une deuxième session extraordinaire consacrée au budget 2027 de l’Assemblée nationale. La convocation figure dans un communiqué radio-télé diffusé par le Secrétariat général administratif du Parlement.

Une session limitée au budget interne du Parlement

Le document, daté du 2 septembre 2026 et signé du Secrétaire général administratif Christophe Donkpegan, précise que la séance portera sur deux points : l’ouverture de la session, puis l’examen et l’adoption du projet de budget de l’institution parlementaire pour la gestion 2027. Le président de l’institution, le professeur Joseph Fifamin Djogbénou, a personnellement invité les parlementaires à prendre part à cette ouverture, selon les termes du communiqué.

Le précédent budget de l’institution, en hausse de 12,85 %

Cette convocation intervient un an après l’adoption du précédent budget de l’institution. Le budget de l’Assemblée nationale pour la gestion 2026 avait en effet été adopté à l’unanimité le 1er septembre 2025, sous la présidence de Louis Gbèhounou Vlavonou, alors président du Parlement, pour un montant arrêté à 33,08 milliards de FCFA, contre 29,32 milliards de FCFA, soit une hausse de 12,85 %. Cette progression avait été justifiée, selon les explications données à l’époque, par les ressources prévues pour l’installation de la nouvelle législature et le remboursement du prêt contracté pour la construction du nouveau siège de l’institution. Aucune indication n’est donnée sur la durée prévue de la session du 7 septembre ni sur le montant du budget 2027 soumis à l’examen des élus.