Bénin : les noms des personnalités nommées dans 14 ministères ce 2 septembre

Le Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026 a procédé à une nouvelle série de nominations dans plusieurs départements ministériels au Bénin. Les décisions concernent entre autres la Justice et la Législation, l’Économie et les Finances, l’Agriculture, l’Enseignement supérieur, la Famille, la Décentralisation, la Transformation digitale, l’Énergie, le Cadre de vie, la Communication ainsi que plusieurs portefeuilles liés aux finances et à la fonction publique.
- Au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette
Directeur de Cabinet
Monsieur Maxime Sèwanou DOSSA
Secrétaire général du ministère
Monsieur Théophile MAHOUGNON
Conseiller technique aux Financements innovants
Madame Rafidath Titilola DISSOU
Conseiller technique au suivi des Programmes d’Appui budgétaire
Madame Isabelle MIGNANWANDE
Directeur général de la Coopération internationale
Monsieur Yacine AKADIRI
Directeur général du Suivi et de l’Evaluation des Projets
Monsieur Bernard WANNOU
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Sèdjro Hermann AGOSSA.
- Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique
Secrétaire général du ministère
Monsieur Cossi Eric AÏNANMON
Directeur général des Réformes et de la Synthèse des Performances
Monsieur Gérard SOKEGBE
Directeur général du Renforcement des Capacités et de l’Employabilité
Monsieur Jules Coomlan YEHOUENOU
Directeur général de la Fonction publique
Monsieur Sètondji Aristide ATEMENOU
Directeur général du Matériel et de la Logistique
Monsieur Raoufou MAMAN
Directeur du Pôle informatique du ministère
Monsieur François BEKPON
Conseillère technique au Budget
Madame Christiane KUADJO
Conseiller technique à la Fonction publique et à l’Employabilité
Monsieur Nounagnon Germain ALOKPO
Conseiller technique juridique
Monsieur A. Salvador AKPOVI
Conseiller technique à l’Intelligence artificielle
Monsieur Wilfried GANDAHO
- Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
Directeur de Cabinet
Monsieur Charles Constant N. YEHOUENOU
Secrétaire général du ministère
Monsieur Kodjovi DJOSSOU
Conseiller technique à la Microfinance et à l’Inclusion financière
Monsieur Adam DENDE AFFO
Directeur général du Secteur financier
Monsieur Philippe DAHOUI
Directeur général de la Microfinance et de l’Inclusion financière
Monsieur Brice Russell DANSOU
Directeur général adjoint de la Microfinance et de l’Inclusion financière
Monsieur Conrad GLONOU
Secrétaire général de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières
Monsieur Wilfried P. HOUEDOKOU
- Au ministère de la Communication, en charge des Médias
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Charaf-Dine GADO
Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances
Madame Dogboui Euphrasie TCHIKE
- Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle
Conseiller technique aux Petites et Moyennes Entreprises et à l’Entreprenariat
Monsieur Axel YOBO
- Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable
Secrétaire général du ministère
Monsieur Bertin BOSSOU
Conseiller technique juridique
Monsieur Juriph TOKPO
Conseiller technique à l’Intelligence artificielle
Monsieur Termyl YAHOUEDEOU
Conseiller technique au Développement durable
Madame Pulchérie DONOUMASSOU SIMEON
Conseiller technique à la Construction et à l’Urbanisme
Monsieur Victor ANANOUH
Conseiller technique aux Infrastructures et aux Transports
Monsieur Didier YAYI
Directeur général de l’Agence béninoise de l’Environnement
Monsieur Jean DOSSOUMON
Directeur général de la Construction et de l’Habitat
Monsieur Ismaïl YASSO
- Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
Directrice de Cabinet
Madame Mireille GUEDOU MADODE
Secrétaire général du ministère
Monsieur Crespin GUIDI
Secrétaires généraux des départements ainsi qu’il suit :
- Alibori
Monsieur Isaac GUERA YAROU
- Atacora
Monsieur Bèdé Prudence N’PO KOUYINAMPOU
- Borgou
Monsieur Yazizou IDRISSOU
- Collines
Monsieur Didier ATCHOU
- Couffo
Monsieur Sètodji Nestor KEKOU
- Donga
Monsieur Saka Abdou Maguidi GBERE KORA
- Littoral
Monsieur K. D. Gaston SOSSOU
- Mono
Monsieur Mahoulé Herman Raphaël AZANMASSO-PIERRE
- Ouémé
Monsieur C. M. Patrick HINNOU
- Plateau
Monsieur Théophile KPANON
- Zou
Monsieur Nonvidé Rodrigue MICHOWADOU
- Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
Directeur général de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
Monsieur Honorat GBONDJINON
- Au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle
Directeur de Cabinet
Madame Syntiche GBEHOUNOU-LE BOEDEC
Secrétaire général du ministère
Monsieur Gaspard DATONDJI
Conseiller technique juridique
Madame Christelle KERSAINT
Directeur de la Coordination, de l’Appui et du Pilotage des Projets sectoriels
Monsieur Arcadius TCHOKPODO
Directeur des Analyses, de la Veille et de l’Intelligence stratégique
Monsieur Willibrod DOSSOU
Directeur de la Valorisation des Innovations, des Technologies et de l’Expérimentation
Monsieur Kévin DEGILA
- Au ministère de la Famille et des Affaires sociales
Directrice de Cabinet
Madame Edwige ADOHINZIN HOUNTONDJI
Secrétaire général du ministère
Monsieur Bio Jérémie GOUROUBERA
- Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Directrice de Cabinet
Madame Sylvie Vitondin DE CHACUS
Secrétaire générale du ministère
Madame Alda L. E. GNANSOUNOU épouse GLELE KAKAÏ
Conseiller technique aux Programmes et Projets de Développement de l’Intelligence artificielle et de la Robotique
Monsieur Mohamed SALIFOU
Conseiller technique à l’ingénierie pédagogique
Monsieur Ghislain GANDJONON
Conseiller technique juridique
Monsieur Fiton S. Géraldo HOUEHA
Conseiller technique à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Partenariats
Madame Obo Yvette ONIGBON épouse DOUBOGAN
Conseiller technique chargé des Formations en sciences de la santé et de l’Innovation
Monsieur Michel Michaël AGOUNKPE
- Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Directrice de Cabinet
Madame Eurydice Deedi Olga SOGBOHOSSOU
Conseiller technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche
Monsieur Ernest Ayivi TINDO
Conseiller technique aux Affaires foncières
Monsieur Innocent Antoine HOUEDJI
Directeur général de la Société de Développement des Semences et Plants
Monsieur Sessédé Comlan A. X. MATRO
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Edmond DANHOEGBE
Directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances
Madame O. Huguette TCHABI
Directeur de la Production végétale
Monsieur Janvier LAKOU
Directeur du Génie rural
Monsieur Adémola Jules ADEGNANDJOU
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de la Vallée du Niger
Monsieur Haffizou GANDA
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Alibori Sud-Borgou Nord-2KP
Monsieur Issifou DADA DOKO
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Atacora Ouest
Monsieur Orou Daouda BELLO
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Borgou Sud-Donga-Collines
Madame Nadia Ingrid Sènan GNONLONFOUN
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Zou-Couffo
Madame Richicatou SALE
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole du Plateau
Monsieur Fanou Alain AHOUHOUENDO
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono
Madame Olaïtan Diane B. BIAOU
- Au ministère de l’Economie et des Finances
Directeur général de l’Agence nationale de la Protection sociale
Monsieur Alatin Maxime P. AKPLOGAN
Coordonnateur national de Suivi des Programmes économiques et financiers
Monsieur Pierrot SEGO
- Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature A la Chancellerie
Collaborateur à la Direction des Affaires civiles et des Sceaux
Monsieur Gbétondji Bienvenu DJOSSOU
- A la Cour suprême
Conseiller
Monsieur Comlan Christian ADJAKAS
Auditeurs
Madame et messieurs
Audrey TCHOGNINOU
Daniel Gilles Antonio d’ALMEIDA
Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA
- Dans les juridictions
- Cour d’appel de Cotonou
Conseillers
Madame et messieurs
Eudoxie Akouavi Marie Christiane AKAKPO
Epiphane YEYE
Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI
Francis Enagnon BODJRENOU
Procureur général
Monsieur Olushégun Romaric Abdel Salim TIDJANI SERPOS
3ème Substitut général
Monsieur Samuel NOUTOHOU
4ème Substitut général
Monsieur Camille Aristide FADE
- Cour d’appel d’Abomey
Conseillers
Madame et messieurs
Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO
Médétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI
Abilé Gédéon ADJIBOYE
Affognon Thierry AHOVE
4ème Substitut général
Monsieur Idossou Vignon Rodrigue SEDONOUGBO
- Cour d’appel de Parakou
Conseillers
Messieurs
Eric Edjrossè FIDEMATIN
Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU
2ème Substitut général
Monsieur Nadjimou GADO
3ème Substitut général
Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU
- Cour d’appel de Commerce
Conseillers
Messieurs
Mahulé Lucien ABALLO
Mitondji Tonassou ADOKO
Codjo Raymond GODEMIN
- Cour Spéciale des Affaires Foncières
Conseiller
Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO
1er Substitut du Procureur spécial
Monsieur Rodrigue AGO
2ème Substitut du Procureur spécial
Monsieur Sovidé GAHOU
- Tribunal de Commerce de Cotonou
Juges au tribunal
Messieurs
Morel Enagnon DENAMI
Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE
Lionel Martial Mahugnon DJIVOH
- Tribunal de première instance de première classe de Cotonou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH
Juge du pôle des Mineurs
Madame Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE
Juge au tribunal
Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO
Procureur de la République
Monsieur Richard AKODOSSI
1er Substitut en charge du pôle des Mineurs
Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI
3ème Substitut du Procureur de la République
Madame Murielle Ismène FAIHUN
- Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Christine Ayaba AKOHOUHOUE épouse ABALLO
Juges au Tribunal
Mesdames
Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA
Tatiana Rachel DJESSOUHO
1er Substitut du Procureur de la République
Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Sourou Séraphin ADOUNSI
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi
Président
Monsieur Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Sètondji Pierre CODJIA
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE
Juge au Tribunal
Monsieur Codjo Tata Thierry HOUNKPE
Procureur de la République
Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU
3ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah
Président
Madame Augustine Blanche ADONON
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Madame Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI
Procureur de la République
Monsieur Gbèdagba Victor DAGBOMEY
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU
Juge au tribunal
Madame Astrid Véronique Fifamè DEGUENON
Procureur de la République
Madame Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Willis Jules DOHOU
2ème Substitut du Procureur de la République, en charge des mineurs
Madame Akouélé Irisse FATOGNON épouse AVOHOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè
Président
Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO
Procureur de la République
Monsieur Kokou Bienvenue ATCHEFFON
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè
Président
Monsieur Sabi GNAGO
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO
Juge au Tribunal
Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Sèmiou ASSIRI
Juge au Tribunal
Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON
Procureur de la République
Monsieur Jésutoyin Paul BABATOUNDE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Sènan Gérard AFFEDJOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey
Président
Monsieur Mohamed OBONOU
Juge au Tribunal
Madame Chimène S. Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Hodogbé Paulin AHOUANDOGBO
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Onézime Anselme Lisboa CODJIA
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Belami Esquil SOUDE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Marcel OUNTIN
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Zinsou Chivane AFAVI
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Hervé ADOUKONOU
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Mahumin Martophe GUENON
Juge au Tribunal
Madame Efua Jennifer Sandra JOHNSON
1er Substitut du Procureur de la République
Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Modeste AÏKPE
3ème Substitut du Procureur de la République
Madame Ayaba Colette BESSAN
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Mohamed Yessoufou ASSANI
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Crespin Anselme NOUWAKPO
Substitut chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Tadjou N’Dine BOBA N’GBON
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué
Juge du 1er cabinet d’instruction
Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM
Juge au tribunal
Monsieur Ahissou Jérôme HOUNDJENOUKON
- Tribunal de première instance de première classe de Parakou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Mamoudou Adjassa ABIOLA
Juge du pôle des Mineurs
Madame Mahougnon Roberte Catherine MITOKPE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Aldo Charbel GNACADJA
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Bamikolé Houénagnon MONTCHO
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville
Président
Monsieur Pacôme DOUKLOUI
Juge chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Auxence Mariet Donald TINGBO
Procureur de la République
Monsieur Cadnel Prince-Héraclès DADJO
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou
Président
Monsieur Michel Gnénakou AGBODJOGBE
Juge chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Tchénawou Gédéon GBOBADA
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi
Président
Monsieur Enagnon Elie SOUMAHO
Juge du 1er cabinet d’instruction chargé du pôle des mineurs
Monsieur Norbert SAHGUI
Procureur de la République
Madame Dicouanidié Gisèle-Muriel KOUAGOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou
Juge du 1er cabinet d’instruction
Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Bertin KADAI
3ème Substitut du procureur de la République
Madame Celza Eméline Ariane DADAGLO