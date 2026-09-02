Bénin : les noms des personnalités nommées dans 14 ministères ce 2 septembre

Le Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026 a procédé à une nouvelle série de nominations dans plusieurs départements ministériels au Bénin. Les décisions concernent entre autres la Justice et la Législation, l’Économie et les Finances, l’Agriculture, l’Enseignement supérieur, la Famille, la Décentralisation, la Transformation digitale, l’Énergie, le Cadre de vie, la Communication ainsi que plusieurs portefeuilles liés aux finances et à la fonction publique.

Au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette

Directeur de Cabinet

Monsieur Maxime Sèwanou DOSSA

Secrétaire général du ministère

Monsieur Théophile MAHOUGNON

Conseiller technique aux Financements innovants

Madame Rafidath Titilola DISSOU

Conseiller technique au suivi des Programmes d’Appui budgétaire

Madame Isabelle MIGNANWANDE

Directeur général de la Coopération internationale

Monsieur Yacine AKADIRI

Directeur général du Suivi et de l’Evaluation des Projets

Monsieur Bernard WANNOU

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Sèdjro Hermann AGOSSA.

Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique

Secrétaire général du ministère

Monsieur Cossi Eric AÏNANMON

Directeur général des Réformes et de la Synthèse des Performances

Monsieur Gérard SOKEGBE

Directeur général du Renforcement des Capacités et de l’Employabilité

Monsieur Jules Coomlan YEHOUENOU

Directeur général de la Fonction publique

Monsieur Sètondji Aristide ATEMENOU

Directeur général du Matériel et de la Logistique

Monsieur Raoufou MAMAN

Directeur du Pôle informatique du ministère

Monsieur François BEKPON

Conseillère technique au Budget

Madame Christiane KUADJO

Conseiller technique à la Fonction publique et à l’Employabilité

Monsieur Nounagnon Germain ALOKPO

Conseiller technique juridique

Monsieur A. Salvador AKPOVI

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle

Monsieur Wilfried GANDAHO

Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance

Directeur de Cabinet

Monsieur Charles Constant N. YEHOUENOU

Secrétaire général du ministère

Monsieur Kodjovi DJOSSOU

Conseiller technique à la Microfinance et à l’Inclusion financière

Monsieur Adam DENDE AFFO

Directeur général du Secteur financier

Monsieur Philippe DAHOUI

Directeur général de la Microfinance et de l’Inclusion financière

Monsieur Brice Russell DANSOU

Directeur général adjoint de la Microfinance et de l’Inclusion financière

Monsieur Conrad GLONOU

Secrétaire général de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières

Monsieur Wilfried P. HOUEDOKOU

Au ministère de la Communication, en charge des Médias

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Charaf-Dine GADO

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances

Madame Dogboui Euphrasie TCHIKE

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle

Conseiller technique aux Petites et Moyennes Entreprises et à l’Entreprenariat

Monsieur Axel YOBO

Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable

Secrétaire général du ministère

Monsieur Bertin BOSSOU

Conseiller technique juridique

Monsieur Juriph TOKPO

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle

Monsieur Termyl YAHOUEDEOU

Conseiller technique au Développement durable

Madame Pulchérie DONOUMASSOU SIMEON

Conseiller technique à la Construction et à l’Urbanisme

Monsieur Victor ANANOUH

Conseiller technique aux Infrastructures et aux Transports

Monsieur Didier YAYI

Directeur général de l’Agence béninoise de l’Environnement

Monsieur Jean DOSSOUMON

Directeur général de la Construction et de l’Habitat

Monsieur Ismaïl YASSO

Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

Directrice de Cabinet

Madame Mireille GUEDOU MADODE

Secrétaire général du ministère

Monsieur Crespin GUIDI

Secrétaires généraux des départements ainsi qu’il suit :

Alibori

Monsieur Isaac GUERA YAROU

Atacora

Monsieur Bèdé Prudence N’PO KOUYINAMPOU

Borgou

Monsieur Yazizou IDRISSOU

Collines

Monsieur Didier ATCHOU

Couffo

Monsieur Sètodji Nestor KEKOU

Donga

Monsieur Saka Abdou Maguidi GBERE KORA

Littoral

Monsieur K. D. Gaston SOSSOU

Mono

Monsieur Mahoulé Herman Raphaël AZANMASSO-PIERRE

Ouémé

Monsieur C. M. Patrick HINNOU

Plateau

Monsieur Théophile KPANON

Zou

Monsieur Nonvidé Rodrigue MICHOWADOU

Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

Directeur général de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB)

Monsieur Honorat GBONDJINON

Au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle

Directeur de Cabinet

Madame Syntiche GBEHOUNOU-LE BOEDEC

Secrétaire général du ministère

Monsieur Gaspard DATONDJI

Conseiller technique juridique

Madame Christelle KERSAINT

Directeur de la Coordination, de l’Appui et du Pilotage des Projets sectoriels

Monsieur Arcadius TCHOKPODO

Directeur des Analyses, de la Veille et de l’Intelligence stratégique

Monsieur Willibrod DOSSOU

Directeur de la Valorisation des Innovations, des Technologies et de l’Expérimentation

Monsieur Kévin DEGILA

Au ministère de la Famille et des Affaires sociales

Directrice de Cabinet

Madame Edwige ADOHINZIN HOUNTONDJI

Secrétaire général du ministère

Monsieur Bio Jérémie GOUROUBERA

Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Directrice de Cabinet

Madame Sylvie Vitondin DE CHACUS

Secrétaire générale du ministère

Madame Alda L. E. GNANSOUNOU épouse GLELE KAKAÏ

Conseiller technique aux Programmes et Projets de Développement de l’Intelligence artificielle et de la Robotique

Monsieur Mohamed SALIFOU

Conseiller technique à l’ingénierie pédagogique

Monsieur Ghislain GANDJONON

Conseiller technique juridique

Monsieur Fiton S. Géraldo HOUEHA

Conseiller technique à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Partenariats

Madame Obo Yvette ONIGBON épouse DOUBOGAN

Conseiller technique chargé des Formations en sciences de la santé et de l’Innovation

Monsieur Michel Michaël AGOUNKPE

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directrice de Cabinet

Madame Eurydice Deedi Olga SOGBOHOSSOU

Conseiller technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche

Monsieur Ernest Ayivi TINDO

Conseiller technique aux Affaires foncières

Monsieur Innocent Antoine HOUEDJI

Directeur général de la Société de Développement des Semences et Plants

Monsieur Sessédé Comlan A. X. MATRO

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Edmond DANHOEGBE

Directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances

Madame O. Huguette TCHABI

Directeur de la Production végétale

Monsieur Janvier LAKOU

Directeur du Génie rural

Monsieur Adémola Jules ADEGNANDJOU

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de la Vallée du Niger

Monsieur Haffizou GANDA

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Alibori Sud-Borgou Nord-2KP

Monsieur Issifou DADA DOKO

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Atacora Ouest

Monsieur Orou Daouda BELLO

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Borgou Sud-Donga-Collines

Madame Nadia Ingrid Sènan GNONLONFOUN

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Zou-Couffo

Madame Richicatou SALE

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole du Plateau

Monsieur Fanou Alain AHOUHOUENDO

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono

Madame Olaïtan Diane B. BIAOU

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général de l’Agence nationale de la Protection sociale

Monsieur Alatin Maxime P. AKPLOGAN

Coordonnateur national de Suivi des Programmes économiques et financiers

Monsieur Pierrot SEGO

Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature A la Chancellerie

Collaborateur à la Direction des Affaires civiles et des Sceaux

Monsieur Gbétondji Bienvenu DJOSSOU

A la Cour suprême

Conseiller

Monsieur Comlan Christian ADJAKAS

Auditeurs

Madame et messieurs

Audrey TCHOGNINOU

Daniel Gilles Antonio d’ALMEIDA

Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA

Dans les juridictions

Cour d’appel de Cotonou

Conseillers

Madame et messieurs

Eudoxie Akouavi Marie Christiane AKAKPO

Epiphane YEYE

Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI

Francis Enagnon BODJRENOU

Procureur général

Monsieur Olushégun Romaric Abdel Salim TIDJANI SERPOS

3ème Substitut général

Monsieur Samuel NOUTOHOU

4ème Substitut général

Monsieur Camille Aristide FADE

Cour d’appel d’Abomey

Conseillers

Madame et messieurs

Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO

Médétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI

Abilé Gédéon ADJIBOYE

Affognon Thierry AHOVE

4ème Substitut général

Monsieur Idossou Vignon Rodrigue SEDONOUGBO

Cour d’appel de Parakou

Conseillers

Messieurs

Eric Edjrossè FIDEMATIN

Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU

2ème Substitut général

Monsieur Nadjimou GADO

3ème Substitut général

Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU

Cour d’appel de Commerce

Conseillers

Messieurs

Mahulé Lucien ABALLO

Mitondji Tonassou ADOKO

Codjo Raymond GODEMIN

Cour Spéciale des Affaires Foncières

Conseiller

Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO

1er Substitut du Procureur spécial

Monsieur Rodrigue AGO

2ème Substitut du Procureur spécial

Monsieur Sovidé GAHOU

Tribunal de Commerce de Cotonou

Juges au tribunal

Messieurs

Morel Enagnon DENAMI

Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE

Lionel Martial Mahugnon DJIVOH

Tribunal de première instance de première classe de Cotonou

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH

Juge du pôle des Mineurs

Madame Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE

Juge au tribunal

Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO

Procureur de la République

Monsieur Richard AKODOSSI

1er Substitut en charge du pôle des Mineurs

Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI

3ème Substitut du Procureur de la République

Madame Murielle Ismène FAIHUN

Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE

Juge du pôle des Mineurs

Madame Christine Ayaba AKOHOUHOUE épouse ABALLO

Juges au Tribunal

Mesdames

Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA

Tatiana Rachel DJESSOUHO

1er Substitut du Procureur de la République

Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Sourou Séraphin ADOUNSI

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi

Président

Monsieur Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Sètondji Pierre CODJIA

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE

Juge du pôle des Mineurs

Madame Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE

Juge au Tribunal

Monsieur Codjo Tata Thierry HOUNKPE

Procureur de la République

Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU

3ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU

Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah

Président

Madame Augustine Blanche ADONON

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Madame Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE

Juge du pôle des Mineurs

Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI

Procureur de la République

Monsieur Gbèdagba Victor DAGBOMEY

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU

Juge au tribunal

Madame Astrid Véronique Fifamè DEGUENON

Procureur de la République

Madame Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Willis Jules DOHOU

2ème Substitut du Procureur de la République, en charge des mineurs

Madame Akouélé Irisse FATOGNON épouse AVOHOU

Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè

Président

Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO

Procureur de la République

Monsieur Kokou Bienvenue ATCHEFFON

Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè

Président

Monsieur Sabi GNAGO

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO

Juge au Tribunal

Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Sèmiou ASSIRI

Juge au Tribunal

Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON

Procureur de la République

Monsieur Jésutoyin Paul BABATOUNDE

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Sènan Gérard AFFEDJOU

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey

Président

Monsieur Mohamed OBONOU

Juge au Tribunal

Madame Chimène S. Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Hodogbé Paulin AHOUANDOGBO

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Onézime Anselme Lisboa CODJIA

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Belami Esquil SOUDE

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Marcel OUNTIN

Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Zinsou Chivane AFAVI

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Hervé ADOUKONOU

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Mahumin Martophe GUENON

Juge au Tribunal

Madame Efua Jennifer Sandra JOHNSON

1er Substitut du Procureur de la République

Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON

Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Modeste AÏKPE

3ème Substitut du Procureur de la République

Madame Ayaba Colette BESSAN

Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Mohamed Yessoufou ASSANI

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Crespin Anselme NOUWAKPO

Substitut chargé du pôle des Mineurs

Monsieur Tadjou N’Dine BOBA N’GBON

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué

Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM

Juge au tribunal

Monsieur Ahissou Jérôme HOUNDJENOUKON

Tribunal de première instance de première classe de Parakou

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Mamoudou Adjassa ABIOLA

Juge du pôle des Mineurs

Madame Mahougnon Roberte Catherine MITOKPE

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Aldo Charbel GNACADJA

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Bamikolé Houénagnon MONTCHO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville

Président

Monsieur Pacôme DOUKLOUI

Juge chargé du pôle des Mineurs

Monsieur Auxence Mariet Donald TINGBO

Procureur de la République

Monsieur Cadnel Prince-Héraclès DADJO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou

Président

Monsieur Michel Gnénakou AGBODJOGBE

Juge chargé du pôle des Mineurs

Monsieur Tchénawou Gédéon GBOBADA

Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi

Président

Monsieur Enagnon Elie SOUMAHO

Juge du 1er cabinet d’instruction chargé du pôle des mineurs

Monsieur Norbert SAHGUI

Procureur de la République

Madame Dicouanidié Gisèle-Muriel KOUAGOU

Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou

Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Bertin KADAI

3ème Substitut du procureur de la République

Madame Celza Eméline Ariane DADAGLO