Bénin : le CES fixe son budget 2027 à 5,29 milliards FCFA, en hausse de 13,94 %

Le Conseil économique et social du Bénin a fixé son budget 2027 à 5 295 640 355 FCFA. Les Conseillers se sont tous prononcés en faveur de ce montant le 16 septembre 2026, durant la deuxième journée des travaux de la session ordinaire de l’année.

Un budget en nette progression

Ce vote intervient dans un calendrier budgétaire national déjà bien engagé. L’Assemblée nationale avait adopté son propre budget pour 2027 quelques jours plus tôt, le 9 septembre, à hauteur de 31,6 milliards FCFA. La Présidence de la République, de son côté, prépare actuellement sa propre enveloppe pour le même exercice, avant que l’ensemble ne soit intégré au projet de loi de finances de l’État. Le budget du CES vient ainsi s’ajouter à cette série d’arbitrages institutionnels qui précèdent l’examen du budget général, attendu à partir du 15 octobre.

L’enveloppe retenue pour le CES marque une hausse sensible par rapport à l’exercice précédent. Le budget 2026 de l’institution s’élevait à environ 4,65 milliards FCFA ; celui de 2027 progresse donc de 13,94 %, soit près de 650 millions FCFA supplémentaires. La séance s’est tenue sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané, à la tête du Conseil.

Un projet présenté en commission

Le projet de budget a été défendu par Gilbert Bangana, rapporteur de la Commission de l’Économie, des Finances et de l’Entrepreneuriat. Les Conseillers ont examiné plusieurs volets avant le vote, dont l’exécution du budget arrêtée au 31 juillet 2026, les prévisions chiffrées pour 2027, ainsi que les perspectives dans le Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) 2027-2029.

Des échanges ont eu lieu en séance sur les préoccupations soulevées par certains Conseillers, avant que le président du CES n’y réponde directement. Le budget a ensuite été validé sans opposition. Selon les informations disponibles, cette adoption ouvre la voie aux étapes suivantes du processus budgétaire, avant une mise en œuvre effective à compter de janvier 2027.