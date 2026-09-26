CEDEAO : trois députés béninois prêtent serment à Accra et rejoignent le Parlement

Trois nouveaux visages viennent étoffer la représentation du Bénin au Parlement de la CEDEAO. Casimir Sossou, Barthélémy Kassa et Boniface Yèhouétomey ont prêté serment à Accra le 24 septembre 2026 lors de la deuxième session extraordinaire de l’année 2026 du Parlement communautaire. Le Bénin compte désormais cinq membres, dont Jérémie Adomahou et Cécile Ahoumènou, déjà en fonction.

Une désignation actée depuis juin

Cette prestation de serment intervient après la décision de l’Assemblée nationale du 24 juin 2026. Les députés avaient retenu les représentants du Bénin dans les différentes institutions régionales, notamment le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain et le CIP-UEMOA. Les sièges reviennent aux deux partis de la mouvance. Le Bloc républicain est représenté par Casimir Sossou et Barthélémy Kassa. L’Union progressiste le Renouveau compte Jérémie Adomahou, Cécile Ahoumènou et Boniface Yèhouétomey.

Une présence béninoise déjà engagée en février

En effet, cinq députés — Jérémie Adomahou, Cécile Ahoumènou, Nassirou Arifari Bako, Kamel Ouassagari et Issa Salifou — avaient pris part en février 2026 à la première session extraordinaire du Parlement, consacrée à la Zone de libre-échange continentale africaine, sous la supervision de Cécile Ahoumènou. Le Bénin compte désormais une délégation complète issue de la 10ᵉ législature avec les nouveaux élus.