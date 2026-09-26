Bénin : Nathanaël Koty crée un comité pour suivre la libération du domaine public à Togbin-Fandji

Le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, a échangé le jeudi 24 septembre 2026 avec les représentants des propriétaires de parcelles concernés par l’opération de libération du domaine public naturel à Togbin-Fandji. Un comité de 11 membres a été mis en place à l’issue des échanges.

Une rencontre s’est tenue jeudi 24 septembre à l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi entre le maire Nathanaël Koty et des représentants des propriétaires de parcelles concernés par l’opération de libération du domaine public naturel à Togbin-Fandji.

Les échanges ont porté sur les préoccupations des propriétaires ainsi que sur les modalités liées à l’opération. Le maire a notamment rappelé que plusieurs personnes concernées avaient déjà été informées par les services de la mairie et ceux de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF). Des marquages avaient également été effectués sur le terrain.

Un comité de 11 membres

À l’issue de la rencontre, un comité composé de 11 membres a été mis en place. Il doit notamment faciliter la circulation de l’information entre les différentes parties et contribuer au suivi de l’opération. Cette structure doit également permettre de maintenir le dialogue avec les représentants des propriétaires concernés, alors que plusieurs préoccupations restent posées autour de la libération du domaine public naturel.

Pour rappel, le délai accordé aux occupants des habitations situées à moins de 25 mètres de la lagune côtière avait expiré le 22 septembre 2026. Selon les informations rapportées à l’issue des échanges, le comité doit servir d’intermédiaire pour faciliter les échanges entre les propriétaires concernés et les autorités locales. L’objectif affiché est de permettre un meilleur suivi de la situation et de maintenir un cadre de dialogue entre les différentes parties.