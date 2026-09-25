Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin mise sur Olaitan et Tosin face au Burkina Faso

Le Burkina Faso et le Bénin jouent ce vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h GMT (20h à Cotonou) au stade du 4-Août de Ouagadougou, pour le compte du groupe F des éliminatoires de la CAN 2027. La rencontre revêt une saveur particulière pour Gernot Rohr, ancien sélectionneur des Étalons, qui affronte l’équipe qu’il a lui-même dirigée par le passé.

Cette journée est déjà riche en enseignements pour les éliminatoires continentales, lancées la veille. Jeudi, la Côte d’Ivoire avait ouvert le bal en dominant le Ghana (2-0), tandis que le Cameroun s’imposait face aux Comores (3-1) et que la RD Congo venait à bout de la Guinée équatoriale (2-0). La Tunisie, elle, avait été accrochée à domicile par l’Ouganda (1-1). C’est dans ce contexte de premiers pas contrastés que le Bénin entame à son tour sa campagne, avec l’ambition de créer la surprise chez son voisin burkinabè.

Le onze béninois annoncé par Rohr

Pour ce premier rendez-vous du groupe F, Gernot Rohr a arrêté son choix sur un gardien, Marcel Dandjinou, protégé par une défense à quatre composée de Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Charlemagne Azongnitode et Mohamed Tijani. Le milieu de terrain est confié à Yamirou Ouorou, Imourane Hassane et au capitaine Sessi d’Almeida. Devant, le sélectionneur franco-allemand a opté pour un trio offensif associant Junior Olaitan, Aiyegun Tosin et Rodolfo Aloko, chargé de bousculer la solide arrière-garde adverse. Deux absences pèsent côté béninois : l’attaquant Steve Mounié, blessé, et le défenseur Olivier Verdon, suspendu.

Les Étalons privés de leur capitaine

En face, Amir Abdou aligne une équipe articulée en 4-3-3, avec Hervé Koffi dans les buts. Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba et Arsène Kouassi tiennent la ligne défensive, devant laquelle évoluent Lohann Doucet, Ismahaila Ouédraogo et Rachid Kouda. Le trio offensif réunit Ousseni Bouda, Georgi Minoungou et Lassina Traoré. Une donnée retient l’attention pour cette entrée en matière : le capitaine Bertrand Traoré ne figure toujours pas dans le groupe convoqué par Abdou, absent depuis la prise de fonctions du technicien franco-comorien. Sur les 25 joueurs appelés le 17 septembre, onze n’étaient pas présents lors du précédent rassemblement contre la Biélorussie et la Russie, signe d’un renouvellement voulu par le nouveau sélectionneur.

Un groupe F également ouvert à la Mauritanie et la Centrafrique

Cette double confrontation compte pour un groupe F où figurent aussi la Mauritanie et la République centrafricaine. Le Bénin devra enchaîner rapidement, avec un déplacement prévu le 29 septembre en Côte d’Ivoire face aux Mauritaniens. Le Burkina Faso, de son côté, recevra la Centrafrique trois jours après ce choc, le 28 septembre, avant un match amical programmé face à l’Argentine début octobre. À titre de repère historique, le Burkina Faso reste sur trois participations consécutives à la phase finale de la CAN depuis 2021, quand le Bénin n’a plus foulé les pelouses de la compétition depuis l’édition 2019 en Égypte, sa seule apparition à ce jour dans le tournoi.