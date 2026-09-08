Bénin : Rabby Slo est vivant, son frère dément les annonces de décès et rassure sur son état

L’artiste béninois Rabby Slo n’est pas décédé. Après avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 août 2026 aux États-Unis, où il vit depuis plusieurs années, il avait été annoncé dans un état critique. Sa santé s’améliore progressivement selon ses proches.

Un accident suivi de rumeurs de décès

Plusieurs annonces de décès du chanteur avaient circulé dans la foulée de cet accident. Ces informations ont été formellement écartées par son entourage. Le frère de l’artiste Rabby Slo, Zaggaza, ancien membre du groupe Afafa, a confirmé ce mardi 8 septembre 2026 à Bip Radio que le chanteur est bel et bien vivant. Interrogé sur son état de santé, il s’est voulu rassurant : « Je suis heureux de vous apprendre que ça va bien, et nous rendons grâce à Dieu. Dieu est bon. » Il a également démenti les informations annonçant le décès de l’artiste, précisant que ces rumeurs « ne viennent pas de la famille ».

Installé aux États-Unis depuis plusieurs années, il avait été victime d’un accident de la circulation le 25 août 2026 et se trouvait alors dans un état critique. Son état de santé s’est depuis amélioré, selon le zoukeur Richard Flash, qui affirme avoir échangé avec lui au téléphone trois jours auparavant. Ce mardi, l’artiste a également eu des nouvelles de proches communs résidant aux États-Unis, lesquels ont confirmé à leur tour que les informations faisant état de sa mort sont infondées.

Une carrière construite entre le Bénin et les États-Unis

De son vrai nom Wilfrid Houwanou, Rabby Slo est né le 21 août 1987 à Ouidah. Il se fait connaître en 1998 avec son premier album, « Enangnon », avant de s’imposer véritablement deux ans plus tard avec le titre « Djogbé », inspiré de son enfance dans une famille modeste de dix enfants. En 2004, il s’installe aux États-Unis, où il poursuit une formation musicale à New York pendant quatre ans tout en composant pour le cinéma. Il y développe l’AfroTchink, un style musical mêlant sonorités contemporaines et rythmes traditionnels béninois, dont il reste aujourd’hui l’une des figures associées. Après dix-neuf ans d’absence, il fait son retour au Bénin le 5 février 2023, accueilli à l’aéroport de Cotonou, avant de donner un concert au centre Majestic le 11 mars de la même année. Les proches de Rabby Slo continuent d’appeler à la prudence face aux informations circulant sur les réseaux sociaux et invitent le public à privilégier les communications officielles de la famille pour connaître l’évolution de son état de santé.