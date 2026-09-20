Transport universitaire au Bénin : 63 bus, 12 villes, un nouveau départ dès ce lundi

Le transport universitaire reprend ce lundi 21 septembre 2026 à travers 12 villes du Bénin, avec une flotte de 63 bus neufs. Le dispositif a été officiellement lancé dimanche 20 septembre sur l’ancien site du parking des bus universitaires de l’Université d’Abomey-Calavi, en présence de plusieurs responsables du secteur éducatif et de représentants des étudiants.

La nouvelle organisation couvre les quatre universités publiques du pays : l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de Parakou, l’Université nationale d’Agriculture de Kétou et l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques d’Abomey. Les lignes doivent desservir Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Dangbo, Adjarra, Abomey, Dassa-Zoumè, Lokossa, Natitingou, Sakété, Kétou et Parakou. Cette extension avait été annoncée par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 2 septembre 2026.

L’accès au service repose aussi sur une procédure dématérialisée. Les étudiants peuvent acheter leur titre de transport en ligne en utilisant leur Numéro personnel d’identification (NPI). Le tarif annoncé est de 200 FCFA pour un trajet, soit 400 FCFA pour un aller-retour. Des informations publiées cette semaine indiquent que l’achat s’effectue via la plateforme UnivServices.bj

La gestion du dispositif est confiée à La Poste du Bénin. L’opérateur dispose déjà d’une activité de transport de voyageurs par bus et propose des services de réservation et de paiement à distance pour ses liaisons interurbaines.

La ministre insiste sur les conditions de déplacement

Lors de la cérémonie de lancement, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargée de la Formation technique, Sèdami Mèdégan Fagla, a présenté le retour des bus comme une réponse aux difficultés quotidiennes de déplacement rencontrées par une partie des étudiants.

« Avec ses 63 bus déployés sur nos campus publics, le gouvernement répond à une épreuve quotidienne », a déclaré la ministre, en appelant également les étudiants à utiliser les véhicules avec responsabilité et à préserver le matériel.

Le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB), Marius Tchomakou, a, lui aussi, insisté sur les effets attendus du dispositif. Il a estimé que le transport doit permettre aux étudiants de consacrer davantage de temps aux études, de réduire certaines dépenses et d’améliorer leurs conditions de déplacement.

Une relance après plus de trois ans d’interruption

Le retour du service intervient après plus de trois ans d’arrêt. Il constitue l’une des mesures sociales prévues pour la rentrée académique 2026-2027.Le gouvernement avait annoncé près de 30 milliards de FCFA de mesures sociales pour cette rentrée, couvrant plusieurs domaines dont le transport universitaire, les bourses, la restauration, le logement, la santé et la formation technique et professionnelle. Avec les 63 bus annoncés, le nouveau dispositif doit donc fonctionner à partir de ce lundi dans les 12 villes retenues, avec un accès au transport organisé autour de l’identification numérique des étudiants et de l’achat préalable des tickets.