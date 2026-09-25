Trump rejette le cessez-le-feu proposé par l’Iran et pourrait reprendre la guerre

Alors que la guerre en Iran est loin d’avoir livré ses dernières batailles, le président américain Donald Trump s’apprêterait à rejeter une proposition de cessez-le-feu faite par l’Iran. L’information a été révélée par le Wall Street Journal, qui expose les raisons ayant motivé le président américain.

Pour rappel, l’Iran proposait de rouvrir le détroit d’Ormuz et de reprendre les négociations nucléaires en échange de la levée du blocus américain des ports iraniens.

Donald Trump doute d’un respect des exigences iraniennes et serait prêt, selon le journal américain, à reprendre les campagnes de bombardements après les élections de mi-mandat. L’ampleur attendue des frappes n’est pas confirmée à ce stade, plusieurs responsables du Pentagone ayant averti des tensions pesant sur les stocks américains, selon un rapport de l’inspecteur général du Département de la Défense relayé par NBC News.

Des alertes sur un manque de munitions

Plusieurs organes de presse ont rapporté à de nombreuses reprises que les États-Unis feraient face à des tensions sur leurs stocks de munitions. Le rapport de l’inspecteur général du Pentagone, couvrant la période du 28 février au 30 juin, indique que l’utilisation intensive de munitions a créé des « écarts stratégiques dans les stocks » et révélé des « goulots d’étranglement dans la base industrielle ». Le coût de la guerre est évalué à 33,4 milliards de dollars sur cette période, dont 22,3 milliards uniquement pour l’armement.

Le président américain et son secrétaire à la Guerre Pete Hegseth ont démenti l’information, ce dernier qualifiant les inquiétudes d’« histoire fabriquée ».

Des pertes américaines lors des ripostes iraniennes

L’Iran a mené une campagne de frappes ciblées visant des bases américaines stratégiques dans la région. Ces attaques ont causé des dommages matériels et coûté la vie à des militaires américains : au moins 17 soldats américains ont été tués au cours du conflit selon un bilan rapporté par NPR, dont trois lors d’une frappe iranienne sur la base aérienne de Muwaffaq Salti, en Jordanie, en juillet 2026.

Pour l’heure, l’administration Trump n’a pas réagi aux révélations du Wall Street Journal.