Canada : recherché pour traite de personnes, un Nigérian se rend à la police

Un Nigérian de 33 ans fait face à plusieurs accusations au Canada, dont la traite de personnes et la procuration de services sexuels. Recherché par la police de Hamilton, il s’est finalement présenté de lui-même aux autorités.

L’affaire concerne Ebunoluwa Tomiwa, un Nigérian de 33 ans résident à Belleville, visé par plusieurs accusations au Canada, dont la traite de personnes et la procuration de services sexuels mais également la rétention de documents et l’obtention d’un avantage matériel lié à la traite de personnes.

Tomiwa était recherché par les autorités dans le cadre de cette enquête. Quelques heures après avoir été déclaré recherché, le nigérian s’est rendu de lui-même finalement à la police. Il a été placé en détention et devait comparaître devant le tribunal pour une audience qui va statuer sur sa mise en liberté sous caution.

Connu sous le surnom de « Boon », le trentenaire est présenté par la police comme le principal suspect dans cette enquête. Les accusations annoncées à son encontre portent sur des faits distincts, mais tous s’inscrivent dans le dossier de traite de personnes actuellement examiné par les enquêteurs.

La police soupçonne d’autres victimes

L’enquête pourrait ne pas s’arrêter à cette arrestation. La police de Hamilton estime que d’autres personnes pourraient avoir été victimes des agissements reprochés à Tomiwa. Elle appelle donc celles qui pensent avoir été concernées à se rapprocher des enquêteurs. Toute personne disposant d’informations utiles est invité à contacter les autorités compétente. Cet appel pourrait permettre aux enquêteurs de déterminer si d’autres faits sont liés au même dossier.

Le parcours professionnel de Tomiwa est également évoqué dans les informations disponibles sur son profil public. Sur LinkedIn, il se présente comme recruteur dans le secteur technologique et indique être lié à TEKsystems. Toutefois, la police de Hamilton ne présente pas cette activité professionnelle comme une accusation dans son communiqué.

Pour l’heure, les faits reprochés à Ebunoluwa Tomiwa restent des accusations. Son arrestation et sa comparution devant la justice ne préjugent pas de l’issue de la procédure. L’enquête se poursuit, notamment pour déterminer l’existence d’éventuelles autres victimes.