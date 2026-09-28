Équipe de France : Fabien Barthez élargit son rôle au-delà des gardiens sous Zidane

Entraîneur des gardiens des Bleus depuis le 13 août, Fabien Barthez ne travaille pas uniquement avec les portiers de l’équipe de France. Selon Le Phocéen, qui cite L’Équipe, le champion du monde 1998 (87 sélections) a reçu de Zinédine Zidane la charge d’une partie de la préparation des attaquants avant les matches, ainsi qu’une responsabilité partagée avec l’adjoint David Bettoni sur les coups de pied arrêtés, qu’il gère depuis le banc. Le poste était occupé depuis seize ans par Franck Raviot sous Didier Deschamps, d’après Goal. Zidane, engagé pour quatre ans par la Fédération française de football, arrive après une Coupe du monde 2026 sans médaille pour les Bleus, éliminés en demi-finale par l’Espagne puis battus par l’Angleterre dans le match pour la troisième place.

À Clairefontaine, Barthez encadre Mike Maignan, Guillaume Restes et Jean Butez. Butez a été appelé pour remplacer Robin Risser, forfait. Restes, gardien du Toulouse FC, découvre la sélection et retrouve un ancien du Téfécé, où Barthez avait fait ses débuts professionnels en 1991. Le Phocéen, qui s’appuie sur L’Équipe, décrit une méthode basée sur le partage d’expérience et le plaisir de jouer. Barthez s’adresse aussi aux joueurs de champ : Footmercato rapporte qu’il a donné des consignes à Barcola juste avant que l’attaquant entre en jeu face à la Turquie.

Selon Goal, qui s’appuie sur L’Équipe, Maignan a rapidement adhéré à la manière de travailler de son nouvel entraîneur. Le gardien de l’AC Milan a réalisé contre les Turcs, le 25 septembre en Ligue des nations, l’un de ses meilleurs matches en équipe de France depuis longtemps, dans une victoire 2-0 rapportée par Goal. La Belgique reçoit les Bleus ce lundi.

Une vision du poste connue de longue date

Barthez n’a jamais caché ce qu’il pense du métier de gardien. En 2022, dans un entretien à L’Équipe, il regrettait que tous les gardiens se ressemblent et soient devenus « stéréotypés ». Au Parisien, il critiquait aussi la formation, qui met de côté les gardiens de 1,85 m pour ne garder que les profils proches de deux mètres. En 2023, sur RMC, il disait apprécier chez Maignan un jeu « pas scolaire », même s’il trouvait qu’il lui manquait « encore quelque chose ».

Zidane retrouve en lui un ancien coéquipier des sacres de 1998 et de l’Euro 2000. Barthez a déjà été conseiller technique des gardiens des Bleus de 2010 à 2012 sous Laurent Blanc, puis a rejoint brièvement le staff du TFC en 2020-2021. À 55 ans, il occupe pour la première fois le poste d’entraîneur des gardiens en sélection.