Bénin: Ce qu'il faut retenir du nouveau paiement des frais de mission

Les agents publics béninois ne devraient plus recevoir leurs frais de mission à l’intérieur du pays par le circuit traditionnel de paiement en espèces. Une circulaire signée le 25 septembre 2026 introduit le règlement électronique de ces dépenses dans les administrations publiques. La mesure repose sur la deuxième version du Système d’encadrement des missions officielles (SEMO 2).

Le document, référencé n°0264-c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DNC/TGE/CVR/ADN/SP, a été signé par Rodrigue Chaou, ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique. La réforme concerne les missions effectuées à l’intérieur du territoire national.

Le paiement intégré au dispositif SEMO

Le nouveau mécanisme ne concerne pas uniquement le versement des indemnités. Il s’appuie sur les outils développés dans le cadre de SEMO 2 pour traiter les différentes étapes liées aux missions officielles.

Le SEMO sert depuis plusieurs années à l’édition, au suivi et au contrôle des ordres de mission. Lors de la première phase, la plateforme avait été conçue pour permettre un meilleur suivi des déplacements effectués pour le compte de l’administration. Le gouvernement indique que le dispositif avait déjà permis de repérer des chevauchements de missions et des agents fictifs.

Avec la nouvelle version, le règlement des frais de mission est intégré au circuit numérique. Les nouveaux modules développés par le ministère de l’Économie et des Finances doivent permettre d’effectuer les paiements par voie électronique pour les déplacements professionnels effectués à l’intérieur du pays.

Une étape supplémentaire annoncée

La réforme ne devrait pas s’arrêter au paiement. Le gouvernement annonce le déploiement prochain d’un dispositif permettant de vérifier la présence des agents sur le lieu indiqué dans leur ordre de mission grâce à la géolocalisation.

Cette fonctionnalité devrait constituer une étape complémentaire du SEMO 2. Elle est annoncée pour les prochains jours et doit permettre d’apporter une preuve de l’exécution de la mission à partir de la localisation de l’agent. Le calendrier exact de mise en service de cette fonctionnalité n’est toutefois pas précisé dans les informations publiées par le gouvernement.

Le SEMO existe depuis plusieurs années

Le passage au paiement électronique intervient après plusieurs années d’utilisation du SEMO. La plateforme avait été mise en place pour améliorer la gestion des missions officielles et renforcer le contrôle des dépenses qui leur sont liées.

En 2021, le gouvernement présentait déjà le système comme un outil permettant de vérifier l’authenticité des ordres de mission et d’assurer une traçabilité des déplacements officiels. Une interface avait alors été développée pour faciliter les contrôles effectués auprès des agences de voyage.

La nouvelle étape porte donc sur le volet financier. Avec SEMO 2, l’administration ajoute le paiement électronique au dispositif de gestion des missions. Le gouvernement présente cette évolution comme un moyen de mieux sécuriser les opérations liées aux frais de déplacement et d’assurer leur suivi dans le système.