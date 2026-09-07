Carte de Trump englobant les Antilles : Mélenchon appelle à répondre à la provocation

Une carte recouvrant l’intégralité de l’Amérique du Nord du drapeau américain a été diffusée lundi par Donald Trump sur Truth Social. Le visuel inclut le Mexique, le Canada, ainsi que les territoires français des Caraïbes. Jean-Luc Mélenchon a réagi dans la foulée en réclamant l’envoi d’un porte-avions français pour affirmer la souveraineté sur ces îles.

Une carte qui absorbe plusieurs territoires étrangers

Le visuel diffusé par le président américain montre l’ensemble du continent nord-américain sous les couleurs des États-Unis, sans distinction entre le territoire américain et ceux de ses voisins. La présidente mexicaine avait déjà protesté publiquement contre cette représentation englobant son pays. Aucune réaction officielle n’était en revanche venue de France, alors que la carte inclut également la Guadeloupe et la Martinique.

Trump avait déjà diffusé ce type de visuel par le passé. En janvier, il avait partagé une image générée par intelligence artificielle montrant des dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, fixant une carte des Amériques recouverte du drapeau américain, alors que des tensions existaient sur le Groenland. Des cartes associant le Canada aux États-Unis avaient également circulé dès janvier 2025, accompagnées de la légende « Oh Canada ! ».

Mélenchon réclame une riposte militaire

Sur le réseau social X, le chef de file de La France insoumise a dénoncé le silence des autorités françaises face à cette carte. « Macron devrait envoyer le porte-avions pour garder le contrôle de notre souveraineté et rassurer les populations menacées », a-t-il écrit, s’interrogeant sur l’absence de réaction « dans l’officialité politique ou médiatique ».

Mélenchon a affirmé que les insoumis, s’ils accédaient au pouvoir en 2027, ne laisseraient pas Trump agir aux dépens des territoires français et mexicains. Sa sortie fait écho à une critique formulée plus tôt par l’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt, qui avait comparé cette initiative à l’hypothèse d’une carte chinoise ou russe revendiquant l’annexion de vastes régions d’Asie ou d’Europe.

Un cadre de tensions territoriales récurrentes

Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump a évoqué tour à tour l’annexion du Canada comme 51e État, le rattachement du Groenland aux États-Unis, et le renommage du Nouveau-Mexique en « Nouvelle Amérique ». La Guadeloupe et la Martinique, départements français depuis 1946, se trouvent à proximité immédiate de zones où Washington a récemment signé des accords migratoires avec la Dominique et Antigua-et-Barbuda, concernant le renvoi de demandeurs d’asile vers ces États caribéens. Aucune réaction n’a pour l’instant été communiquée par l’Élysée ou le ministère des Affaires étrangères concernant l’inclusion des territoires ultramarins français dans cette carte.