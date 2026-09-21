Chine : un général exclu de l’armée après des accusations de fuite nucléaire vers les États-Unis

La Chine a exclu lundi 21 septembre le général Zhang Youxia du Parti communiste et de l’armée. L’ancien numéro deux de la Commission militaire centrale avait été accusé quelques mois plus tôt d’avoir transmis aux États-Unis des informations sensibles liées au programme nucléaire chinois, une accusation qui n’a pas été confirmée publiquement par Pékin.

Zhang Youxia, 75 ans, occupait avant sa mise à l’écart le poste de vice-président de la Commission militaire centrale (CMC), l’organe qui dirige les forces armées chinoises. Il était le militaire en uniforme le plus haut placé du pays et siégeait également au Politburo du Parti communiste. Le général Liu Zhenli, ancien chef du département d’état-major interarmées de la CMC, a lui aussi été exclu.

Des accusations de corruption et de déloyauté

Les autorités chinoises avaient annoncé en janvier l’ouverture d’enquêtes contre les deux responsables pour de possibles violations graves de la discipline et de la loi. Ils avaient ensuite perdu leurs fonctions au sein de la Commission militaire centrale en août.

Selon les documents officiels cités par l’agence publique Xinhua, Zhang Youxia et Liu Zhenli auraient enfreint les règles politiques du Parti, constitué des factions et fait preuve de déloyauté. Les autorités les soupçonnent également d’avoir utilisé leurs fonctions à des fins personnelles et accepté des sommes d’argent et des cadeaux d’une valeur importante. Leurs dossiers ont été transmis à la justice militaire. Les motifs rendus publics lundi ne font toutefois pas état d’une transmission d’informations nucléaires aux États-Unis.

L’accusation de fuite nucléaire remonte à janvier

Cette accusation avait été rapportée en janvier par le Wall Street Journal, sur la base de personnes anonymes informées d’une réunion de hauts responsables militaires chinois. Selon ces sources, Zhang Youxia aurait été soupçonné d’avoir communiqué aux États-Unis des données secrètes concernant le programme chinois d’armes nucléaires.

Le journal rapportait également des soupçons de pots-de-vin liés à des décisions de promotion au sein de l’appareil militaire. Ces informations avaient été publiées peu après l’annonce officielle de l’enquête contre Zhang. Pékin n’a cependant pas confirmé publiquement la partie concernant les secrets nucléaires. Elle reste donc une accusation rapportée par des sources anonymes et ne peut être présentée comme un fait établi.

Plusieurs hauts responsables militaires écartés depuis 2023

Depuis 2023, plusieurs responsables de premier plan des forces armées chinoises ont été sanctionnés, dont l’ancien ministre de la Défense Li Shangfu et l’ancien membre de la Commission militaire centrale Miao Hua. La campagne anticorruption menée sous la présidence de Xi Jinping vise l’appareil militaire depuis 2012.

La mise à l’écart de Zhang est liée à un responsable qui occupait l’un des postes les plus élevés de la hiérarchie militaire chinoise. Il avait longtemps été présenté comme un proche allié de Xi Jinping et disposait d’une expérience du combat devenue rare parmi les dirigeants actuels de l’Armée populaire de libération. Son exclusion et celle de Liu réduisent encore le nombre de membres en fonction au sein d’une Commission militaire centrale qui comptait sept membres au début de son mandat actuel.