Contre la Belgique, Zidane privilégie Désiré Doué pour remplacer Mbappé blessé

Zinédine Zidane devrait titulariser Désiré Doué à la place de Kylian Mbappé, forfait, pour affronter la Belgique ce lundi soir à Bruxelles en Ligue des Nations. Blessé au genou gauche après avoir marqué l’unique but de la victoire contre la Turquie (0-1), le capitaine des Bleus ne pourra pas monter sur le terrain lors de ce rassemblement. Il manquera sans aucun doute, les matchs contre l’Italie et un second match contre les Diables Rouges.

Doué, déjà entré en jeu à la place de Mbappé

Selon les informations de RMC Sport, Zidane et son staff auraient décidé de ne pas rappeler de nouveau joueur pour pallier cette absence. C’est Doué, jeune attaquant du Paris Saint-Germain, qui apparaît comme la solution privilégiée par Zidane. Il avait déjà remplacé Mbappé à la 59e minute contre la Turquie. D’après Le Parisien, une hypothèse envisagée serait d’aligner Doué sur le couloir gauche, aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise, avec Bradley Barcola en pointe. Cette configuration permettrait de conserver de la vitesse dans l’animation offensive malgré l’absence de Mbappé.

Le brassard de capitaine, laissé vacant, devrait revenir à Dembélé. Selon certaines sources, Zidane veut compter sur plusieurs joueurs dont Dembélé, Olise, Rayan Cherki, Doué et Barcola, plutôt que de désigner un remplaçant strict à Mbappé. Doué a été sacré meilleur espoir de Ligue 1 lors des deux dernières saisons, un signe de la progression rapide du joueur formé à Rennes avant son transfert au PSG. Le match contre la Belgique se jouera à 20h45.