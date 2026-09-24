Cristiano Ronaldo avait envisagé d’arrêter avec le Portugal après le Mondial : pourquoi il a continué

Cristiano Ronaldo a expliqué mercredi 23 septembre avoir envisagé d’arrêter avec le Portugal après la Coupe du monde 2026. Interrogé avant le match contre le pays de Galles, il a indiqué avoir discuté avec le président de la fédération et le nouveau sélectionneur. Il estime pouvoir encore aider l’équipe nationale.

« Je pensais arrêter après la Coupe du monde », a déclaré le capitaine portugais en conférence de presse. Il n’a pas donné de date pour son départ de la sélection. Sa réflexion portait sur sa carrière internationale, et non sur un arrêt immédiat du football en club.

Des discussions après l’élimination au Mondial

Le Portugal a quitté la Coupe du monde en juillet, après une défaite contre l’Espagne en huitième de finale. Ronaldo avait annoncé que cette édition serait sa dernière participation au tournoi. Il n’avait cependant pas indiqué qu’il arrêterait aussitôt de jouer pour son pays.

Après cette élimination, l’attaquant dit avoir échangé avec Pedro Proença, président de la fédération portugaise, et Jorge Jesus, nommé à la tête de la sélection pendant l’été. Il affirme que les responsables comptent sur lui et qu’il se sent encore capable de contribuer aux résultats de l’équipe. Il préfère désormais décider de la suite au fil des matches, sans annoncer de calendrier pour sa retraite internationale.

Jesus connaît déjà Ronaldo pour l’avoir entraîné à Al-Nassr. Le sélectionneur l’a retenu dans sa première liste, publiée le 18 septembre. Il avait alors précisé que les performances guideraient ses choix, y compris pour le capitaine de 41 ans. Le Portugal doit recevoir le pays de Galles jeudi à Lisbonne, pour le premier match de Jesus à la tête de l’équipe nationale.

Le cap des 1 000 buts et la Ligue des nations

Ronaldo a aussi présenté ses objectifs pour la suite : atteindre 1 000 buts en carrière et gagner une nouvelle Ligue des nations. Au moment de sa déclaration, son total était de 979 buts, inscrits en club et en sélection. Il lui en manquait donc 21 pour franchir ce cap. Il aimerait marquer le millième avec le Portugal, tout en assurant que ce projet ne dicte pas sa décision de continuer. « Ce n’est pas une obsession », a-t-il déclaré.

La sélection portugaise a remporté la Ligue des nations en 2019 puis en 2025. Selon l’UEFA, elle est la première à avoir gagné deux fois cette compétition. Lors de la finale de 2025 contre l’Espagne, Ronaldo avait marqué le but de l’égalisation avant la victoire du Portugal aux tirs au but. Il entame cette nouvelle édition avec ces deux objectifs annoncés, mais sans avoir fixé la durée de sa présence en sélection.