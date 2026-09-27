Bénin : Boni Yayi de retour après plusieurs semaines de prise en charge médicale à Berlin

L’ancien président béninois Thomas Boni Yayi est de retour au Bénin. Après plusieurs semaines passées en Allemagne pour des soins, l’ex-chef de l’État a regagné le territoire national le samedi 26 septembre 2026. Thomas Boni Yayi avait été évacué vers Berlin après l’apparition de complications liées à une hernie discale. Son état avait nécessité une prise en charge médicale spécialisée en Allemagne.

Une période de soins en Allemagne

Sur place, l’ancien président a subi une intervention chirurgicale qui aurait duré près de sept heures. Cette opération a été suivie d’une période de surveillance médicale et de rééducation, avant son retour au Bénin. La famille de l’ancien président avait alors communiqué le 4 septembre sur son état de santé et remercié les autorités pour les dispositions prises afin de faciliter son transfert vers l’Allemagne.

Un retour aux activités institutionnelles

Le retour de Thomas Boni Yayi intervient alors que le nouveau Sénat béninois a déjà commencé ses travaux. Membre de droit de la chambre haute en tant qu’ancien président de la République, il n’avait pas pu prendre part à la première réunion officielle du Sénat, tenue le 15 septembre 2026 à Cotonou. Les sénateurs avaient notamment examiné et adopté le règlement administratif et financier de l’institution.

Deux jours plus tard, le 17 septembre, les sénateurs se sont de nouveau réunis pour examiner le projet de budget 2027 de la chambre haute. Désormais rentré au pays, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi, poursuit sa convalescence après cette période de soins.