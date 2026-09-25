Zidane gagne son premier match mais perd Mbappé : la soirée à double tranchant des Bleus

Kylian Mbappé a quitté la pelouse sur blessure à la 59e minute, vendredi 25 septembre 2026, lors de la victoire 1-0 de l’équipe de France face à la Turquie en Ligue des nations. Auteur de l’unique but de la rencontre neuf minutes plus tôt, le capitaine des Bleus s’est fait une hyperextension du genou gauche au moment de frapper.

Ce nouveau pépin physique intervient après une saison 2025-2026 particulièrement chargée pour l’attaquant du Real Madrid. Une lésion du ligament collatéral fibulaire du genou l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant près de trois semaines, entre fin février et fin mars, l’empêchant notamment de disputer la finale de la Supercopa d’Espagne perdue contre le Barça. Des douleurs à la cheville, aux ischio-jambiers et des gênes répétées au genou avaient jalonné le reste de son exercice, avant qu’il ne termine l’été en meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations toutes éditions confondues. C’est dans ce cadre de sollicitation intense que survient ce nouvel arrêt.

Zidane confirme la gravité de la blessure

Nommé sélectionneur à la place de Didier Deschamps, Zinédine Zidane disputait ce vendredi son tout premier match officiel à la tête des Bleus. Interrogé après la rencontre, il n’a pas caché son inquiétude : « Ça ne va pas bien, malheureusement je pense qu’il va falloir qu’il rentre. On ne va pas prendre de risque. » Le technicien a précisé que son capitaine s’était blessé sur sa propre frappe victorieuse, avant de céder sa place à Désiré Doué.

La Fédération française de football a depuis officialisé le forfait de Mbappé, évoquant une lésion tendineuse au genou gauche. L’attaquant va quitter le rassemblement et regagner Madrid, manquant ainsi les trois échéances restantes de cette trêve internationale : le déplacement en Belgique lundi 28 septembre, la réception de l’Italie, puis le match retour contre les Diables Rouges.

Un but qui entre dans l’histoire malgré tout

Repositionné sur le flanc gauche dans le nouveau schéma en 4-3-3 dessiné par Zidane, Mbappé avait mis du temps à se montrer dangereux avant de convertir un service de Michael Olise d’une frappe du pied droit. Cette réalisation porte à douze son total de buts inscrits sous le maillot bleu sur la seule année civile 2026, un chiffre qui égale son record personnel établi en 2022. Elle s’ajoute surtout à un palmarès individuel déjà considérable : depuis cet été, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, avec 66 réalisations en 107 sélections, dépassant Olivier Giroud, qui culminait à 57 buts.

Pour la suite du rassemblement, Zidane devra composer sans son capitaine. Doué, entré en jeu contre la Turquie, apparaît comme la solution la plus naturelle pour le remplacer, tandis que Bradley Barcola et Maghnes Akliouche figurent parmi les autres options offensives disponibles dans le groupe.