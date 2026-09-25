Bénin : les États-Unis apportent leur soutien à la Cellule d'Investigation Antiterroriste de la Police

La Cellule d’Investigation Antiterroriste de la Police républicaine dispose depuis le 24 septembre 2026 de locaux rénovés et rééquipés, à Cotonou. Ordinateurs, matériels d’enquête et outils d’analyse de scènes de crime figurent parmi les équipements remis par les États-Unis lors d’une cérémonie officielle.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, et le chargé d’affaires de l’ambassade américaine ont procédé ensemble à la mise en service des lieux. Mobilier neuf et écrans grand format complètent le dispositif, destiné aux enquêteurs antiterroristes, aux analystes du renseignement ainsi qu’à la police scientifique et technique.

Un pays engagé depuis plusieurs années sur ce front

Cette remise d’équipements s’ajoute à une série d’initiatives déployées par le Bénin face à la menace djihadiste. Le pays a multiplié les partenariats sécuritaires ces dernières années : accords militaires pour coordonner les patrouilles frontalières, appui de la France en équipements de détection d’engins explosifs improvisés, ou encore programme financé par l’Union européenne au profit du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Un budget renforcé, avec près de 760 millions d’euros supplémentaires annoncés à l’horizon 2026, montre l’ampleur de cet effort. C’est dans cette dynamique que s’ajoute le soutien américain apporté à la police béninoise.

Des équipements américains pour renforcer les capacités d’enquête

Les nouveaux locaux intègrent des technologies de traitement des données numériques et des outils spécialisés dans le recueil et l’exploitation des preuves matérielles. Le chargé d’affaires américain aurait rappelé la volonté commune des deux pays de faire face ensemble au terrorisme, à la criminalité et aux menaces émergentes. De son côté, le ministre Djibril Mama Cissé aurait présenté cette rénovation comme une étape concrète de la coopération entre Cotonou et Washington en matière de sécurité et de justice.

Le soutien remis à la Cellule d’Investigation Antiterroriste s’appuie sur un autre volet de cette coopération : le programme international d’assistance à la formation en matière d’enquête criminelle, connu sous l’acronyme ICITAP, piloté par le département américain de la Justice et actif dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest pour professionnaliser les capacités d’investigation. Aucun calendrier n’a été communiqué concernant d’éventuelles prochaines étapes de ce partenariat entre les deux pays.