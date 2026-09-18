France : après l'ère Deschamps, Zidane met fin à une tradition des Bleus

Les journalistes ne pourront pas filmer l’arrivée des joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine lundi 21 septembre pour le premier rassemblement de Zinedine Zidane avec les Bleus. Le nouveau sélectionneur veut ainsi limiter l’exposition médiatique du groupe dès le début de son mandat.



La décision concerne une séquence devenue habituelle ces dernières années : l’arrivée des internationaux au Centre national du football était largement suivie par les photographes et les caméras. Cette fois, la captation sera assurée par les services de la Fédération française de football, qui pourront ensuite fournir les images aux médias.

Zidane réduit l’exposition médiatique à Clairefontaine

Selon les informations rapportées par RMC Sport et reprises par plusieurs médias, le nouveau staff souhaite garder la maîtrise des premiers jours du rassemblement. L’objectif serait de permettre aux joueurs de découvrir les nouvelles méthodes de travail dans un environnement moins exposé. Cette décision met aussi fin, pour ce premier rassemblement, au spectacle entourant certaines arrivées. Ces dernières années, les tenues portées par les internationaux pouvaient devenir un sujet médiatique à part entière, avec Jules Koundé régulièrement remarqué pour ses choix vestimentaires.

Le dispositif ne correspond toutefois pas à une fermeture complète des Bleus à la presse. Les conférences de presse restent prévues et des échanges avec les joueurs pourraient avoir lieu dans des zones mixtes. En revanche, aucun entretien individuel ne serait accordé aux joueurs durant ce premier rassemblement.

Une première différence avec la méthode Deschamps

Cette décision intervient quelques mois après le départ de Didier Deschamps, qui a dirigé les Bleus pendant 14 ans. Sous son mandat, l’organisation médiatique de l’équipe de France reposait sur un cadre établi au fil des années, avec des rendez-vous réguliers entre les joueurs, le sélectionneur et les journalistes.

Deschamps accordait une place importante à la gestion humaine du groupe.

Lors de ses dernières années à la tête des Bleus, il avait régulièrement insisté sur les échanges avec les joueurs et sur la nécessité de maintenir un équilibre au sein du vestiaire. Zidane semble, pour sa première étape, vouloir davantage contrôler les conditions dans lesquelles le groupe est exposé. Lors de sa nomination, le nouveau sélectionneur avait évoqué son souhait de travailler différemment tout en conservant une continuité avec ce qui avait été réalisé auparavant.

Une rupture avant même les premiers matchs

Le premier rassemblement de Zidane débutera donc avec une règle nouvelle à Clairefontaine. Le changement intervient avant même ses débuts sur le banc des Bleus, alors que l’ancien entraîneur du Real Madrid doit désormais installer ses propres habitudes de travail. La gestion de l’exposition médiatique constitue ainsi l’un des premiers changements visibles de cette nouvelle ère. Les conférences de presse et les autres rendez-vous prévus avec les médias permettront toutefois de mesurer jusqu’où cette nouvelle approche s’étendra lors des prochains rassemblements.