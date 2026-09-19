Ballon d’Or 2026 : Yamal revendique l’avantage sur Mbappé

Lamine Yamal revendique une place de premier plan dans la course au Ballon d’Or 2026 après son entretien dans l’émission « Universo Valdano » de Movistar. Le joueur du FC Barcelone estime que son duel avec Kylian Mbappé tourne à son avantage et considère que son palmarès justifie sa candidature au trophée.

« Mbappé et moi sommes les meilleurs au monde. Tous ceux qui regardent les matchs le savent. Nous avons une rivalité directe, et je l’ai battu sur tous les plans », a déclaré l’international espagnol. Il reconnaît toutefois que l’attaquant du Real Madrid a inscrit davantage de buts et remporté le Pichichi. Pour Yamal, cette distinction récompense une performance précise et ne suffit pas à déterminer le meilleur joueur du monde.

Yamal défend une autre conception du Ballon d’Or

Le Barcelonais conteste la place accordée aux statistiques et aux trophées collectifs dans l’attribution du Ballon d’Or. Selon lui, le prix doit avant tout récompenser le joueur considéré comme le meilleur au monde, indépendamment du nombre de buts inscrits ou du succès de son équipe.

Cette position l’amène à distinguer le Pichichi du Ballon d’Or. Le premier récompense le meilleur buteur, tandis que le second devrait, selon Yamal, reconnaître le joueur offrant le niveau de jeu le plus élevé.

Le jeune attaquant cite Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme références pour illustrer son raisonnement. Il estime qu’à l’époque où les deux joueurs dominaient le football mondial, leur niveau rendait le débat plus clair. Il considère que le Ballon d’Or doit retrouver cette dimension individuelle.

Un candidat déjà placé parmi les favoris

Yamal aborde cette nouvelle campagne avec l’expérience de sa deuxième place au Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Cette performance avait déjà installé le joueur espagnol parmi les principaux prétendants au trophée malgré son jeune âge.

Pour l’édition 2026, il s’appuie sur un palmarès qu’il juge suffisant pour justifier sa candidature. Il met en avant ses succès collectifs avec le Barça et l’Espagne, tandis que Mbappé peut répondre par ses statistiques offensives et ses distinctions de meilleur buteur.

Cette opposition entre palmarès collectif et rendement individuel constitue l’un des principaux axes du débat entre les deux joueurs. Yamal estime que son bilan global lui permet de revendiquer le trophée, sans nier les performances statistiques de son concurrent.

Une ambition assumée

L’entretien de Yamal dépasse toutefois la seule question du Ballon d’Or. Le joueur affirme vivre pour le football et nourrit des ambitions élevées pour la suite de sa carrière. Il explique également que la pression liée aux attentes du public constitue pour lui une source de motivation.

Il reconnaît avoir encore des progrès à réaliser, y compris lorsqu’il revient sur sa prestation lors de la Coupe du monde. Malgré le titre remporté avec l’Espagne, Yamal estime qu’il aurait pu produire davantage et affirme déjà penser à la prochaine édition.

À 19 ans, le Barcelonais présente ainsi sa candidature au Ballon d’Or 2026 avec un discours assumé : il se considère au niveau de Mbappé et estime que son palmarès lui donne des arguments pour prétendre au trophée.