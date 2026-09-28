Diesel en Afrique : les 5 pays où le litre coûte moins cher en septembre

D’après les données publiées par la plateforme Global Petrol Prices et rapportées par Business Insider Africa, la Libye caracole en tête des pays africains où le litre de diesel est le moins cher en ce qui concerne le mois de Septembre. Le pays maghrébin est l’un des plus importants producteurs d’or noir d‘Afrique. La production de brut était à son sommet avant la chute de Mouammar Kadhafi.

Un top 3 d’Afrique du Nord

Après des années d’instabilité, Tripoli a engagé diverses réformes afin de donner un nouveau souffle à son secteur des hydrocarbures. Le diesel est l’un des dérivés du pétrole les plus consommés sur le continent africain. Il joue un rôle prépondérant dans l’économie de la majeure partie des nations africaines. De ce fait, lorsque son prix fluctue régulièrement, c’est toute une chaîne économique qui se retrouve affectée. Conscients de cet état de fait, les gouvernants africains ne cessent d’actionner divers leviers afin de stabiliser son prix. Chacun y va de sa stratégie afin de créer les conditions qui peuvent permettre de proposer les tarifs à la pompe les moins chers. Selon le classement de Global Petrol Prices, le trio de tête des pays africains avec le litre de diesel le moins cher est constitué de la Libye, de l’Algérie et de l’Égypte.

Ces trois pays ont la particularité de posséder d’importantes ressources en pétrole, ce qui leur a offert la possibilité de mettre en place un ensemble d’infrastructures stratégiques. En effet, ces pays possèdent des raffineries de premier plan, des usines de traitement, de recyclage et de valorisation des hydrocarbures. D’autres pays non producteurs ne peuvent pas s’aligner sur les prix affichés en Libye, en Algérie ou en Égypte. Pour fixer leur prix, ils tiennent compte de divers paramètres dans le but de proposer un prix qui n’impacte pas trop le pouvoir d’achat de leurs citoyens et qui, dans le même temps, donne assez de marge à leur économie.

Top 5 des pays africains où le litre de diesel est le moins cher