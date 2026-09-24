Équipe de France: Mbappé repositionné, Zidane impose déjà sa patte

Zinédine Zidane prépare sa première rencontre avec l’équipe de France et pourrait réserver un changement important à Kylian Mbappé. Selon les informations publiées le 23 septembre 2026 par Foot Mercato, le nouveau sélectionneur envisage d’aligner son capitaine à gauche dans un 4-3-3 face à la Turquie, vendredi à Kocaeli. Une décision réfléchie et qui aurait même déjà été annoncée au joueur à l’occasion d’un échange téléphonique entre le nouveau sélectionneur et le principal intéressé. Les premiers entraînements collectifs dirigés par la légende des Bleus ne laissent que peu de place au doute. Se pose toutefois la question du repli défensif du Madrilène.

En effet, pour Zidane, le choix du système semble se préciser, avec Mbappé dans le couloir gauche, Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé en pointe. Un vrai changement, alors que sous Deschamps, c’est bien Mbappé qui était à la pointe de l’attaque, avec Dembélé sur le côté et Olise en numéro dix.

Rabiot et Diouf pour accompagner Mbappé

Son repositionnement sur l’aile pose toutefois une question tactique particulière. En effet, l’activité défensive de Mbappé est souvent pointée du doigt, lui qui n’effectue pas ou peu de repli. Plusieurs entraîneurs ont privilégié son utilisation comme avant-centre ces dernières années afin de pallier ça. Zidane souhaite, de son côté, retrouver le profil offensif que Mbappé affichait sur le côté gauche, tout en conservant un équilibre collectif.

Pour limiter les espaces dans cette zone, le staff tricolore aurait prévu plusieurs solutions. D’après L’Équipe, Adrien Rabiot pourrait évoluer dans le même secteur que Mbappé au milieu de terrain. Andy Diouf serait, lui, aligné au poste de latéral gauche. Le joueur de l’Inter possède un profil plutôt défensif. Son activité pourrait donc permettre d’éviter les débordements.

Un premier test grandeur nature pour Zidane

Ce match contre la Turquie permettra d’y voir un peu plus clair. Spectateurs et équipe dirigeante des Bleus pourront ainsi mieux déterminer si oui ou non, cette stratégie est la bonne… car le sélectionneur dispose d’autres solutions pour protéger ce côté gauche. Il pourrait, in fine, opter pour le replacement de Mbappé en pointe ou simplement le sortir du terrain (quoique cela soit difficilement imaginable) au profit d’un joueur qui effectuera les efforts.