Equipe de France: nouvelles révélations sur le duo Mbappé - Dembélé

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé continuent de remplir leurs fonctions chez les Bleus, mais leur relation aurait évolué depuis la saison dernière, selon RMC Sport. Les deux attaquants ont pourtant connu une campagne 2025-2026 particulièrement marquante, chacun dans un registre différent.

Mbappé, une production offensive toujours majeure

Avec le Real Madrid, Mbappé a terminé la saison 2025-2026 avec 42 buts en 44 rencontres, toutes compétitions confondues. Le français a surtout dominé les classements individuels. Il a remporté le Pichichi avec 25 buts en Liga et terminé meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 réalisations en 11 apparitions. Son rendement européen a été particulièrement élevé. Mbappé a inscrit 13 de ses 15 buts durant la phase de ligue, dont un quadruplé contre l’Olympiakos et un triplé face à Kairat Almaty. Ces performances ont renforcé son poids dans le football français au moment où Dembélé défendait lui aussi son statut de référence.

Dembélé, un rôle décisif dans les titres du PSG

Au Paris Saint-Germain, Dembélé a poursuivi sur la dynamique de sa saison 2024-2025, lors de laquelle il avait inscrit 37 buts et délivré 15 passes décisives, contribuant au doublé national et au premier sacre parisien en Ligue des champions. Il avait alors été élu joueur de la saison de la compétition et Ballon d’Or 2025.

Lors de la campagne 2025-2026, son influence est restée importante dans le parcours européen du PSG. Le club a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive, avec Dembélé buteur sur penalty lors de la finale contre Arsenal avant la victoire parisienne aux tirs au but. Le PSG a aussi terminé la compétition avec 45 buts, un record égalé sur une édition de Ligue des champions. Dembélé en a inscrit huit.

Deux cadres désormais réunis chez les Bleus

C’est ainsi que les deux joueurs se retrouvent sous les ordres de Zinedine Zidane pour le premier rassemblement de son mandat. Mbappé est capitaine et Dembélé vice-capitaine, deux responsabilités qui expliquent pourquoi le staff ne considère pas leur situation personnelle comme un problème immédiat, selon RMC Sport. Les deux hommes continueraient à échanger et à travailler ensemble.

Cependant, des membres de la délégation des Tricolores auraient constaté une proximité moins importante qu’auparavant à Clairefontaine. En outre, malgré leur présence côte à côte et leurs discussions, « il y a un froid » et que « ce n’est plus comme avant » a notifié à RMC Sports un membre des Bleus. La situation serait liée à plusieurs déclarations autour du Ballon d’Or 2026, Dembélé ayant mal vécu certains propos de son capitaine. À ce stade, aucun clash ouvert ni rupture entre les deux internationaux français n’est rapporté officiellement.