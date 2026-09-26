En pleine course au Ballon d'Or, Yamal dévoile ce qu'il recherche vraiment sur un terrain

À quelques semaines de la remise du Ballon d’Or 2026, Lamine Yamal a livré une vision personnelle de son rapport avec le football. Dans un entretien publié par The Guardian le 25 septembre, le joueur a expliqué ce qui le pousse à jouer, au-delà des buts, des statistiques et des trophées.

Lamine Yamal privilégie le plaisir aux statistiques

Sur sa vision du jeu, le prodige espagnol a été direct. Yamal déclare : « Le truc, c’est que j’adore le football. Je ne joue pas pour l’argent, je joue parce que j’adore ça. » Il poursuit : « Je joue pour le plaisir : dribbler, faire une touche, deux touches, permettre à un coéquipier qui n’a pas encore marqué de marquer. Pour le bonheur des supporters. »

Ce discours s’éloigne de l’image d’un football de plus en plus robotisé et tourné vers les statistiques et les récompenses individuelles. Il rappelle aussi les propos de Robert Lewandowski, qui avait mis en garde Yamal contre les effets de l’argent et de la pression médiatique sur les jeunes joueurs.

Le Ballon d’Or en toile de fond

Ces propos prennent un sens particulier alors que Lamine Yamal se retrouve au centre de l’attention. À 19 ans, le Barcelonais figure parmi les candidats au Ballon d’Or, un an après sa deuxième place derrière Ousmane Dembélé. Déjà champion du monde et champion d’Europe avec l’Espagne, Yamal a lancé sa saison de Liga sur un rythme élevé, avec sept buts en sept rencontres.

Les différents sondages de ces dernières semaines placent Yamal parmi les joueurs les plus cités pour le Ballon d’Or. Kylian Mbappé avec le Real Madrid, Harry Kane au Bayern Munich et Ousmane Dembélé, tenant du titre avec le PSG, figurent également parmi les nommées. Rodri, Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia et Michael Olise sont aussi présents dans cette course. En cas de victoire, Yamal deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire avec ce trophée.

Yamal a aussi évoqué sa personnalité et les comparaisons avec Lionel Messi. Il a notamment expliqué avoir demandé que soit retirée une photo de lui enfant avec l’Argentin, afin que cette image ne devienne pas un poids pour lui. Le jeune Barcelonais veut être jugé sur son propre parcours, sans être présenté comme le successeur de Messi. Pour lui, les récompenses et les records passent après le plaisir de jouer au football.