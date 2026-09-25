Équipe de France : malgré le démenti de Mbappé, le froid avec Dembélé continue de faire parler

La relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé suscite toujours des interrogations en équipe de France. Jeudi 24 septembre, Daniel Riolo a commenté dans l’After Foot sur RMC les informations faisant état d’une distance entre les deux attaquants, alors que Mbappé avait auparavant assuré qu’aucune tension ne les opposait.

Les deux joueurs continueraient à se parler et à évoluer normalement lors du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Des témoignages relayés dans les médias décrivent cependant une proximité moins importante qu’auparavant. Aucun incident entre les deux hommes n’a été rendu public et ni Mbappé ni Dembélé n’ont confirmé l’existence d’un différend.

Daniel Riolo appelle les deux joueurs à discuter

Riolo s’est interrogé sur la manière dont les deux internationaux géreraient un éventuel désaccord. Pour le journaliste de RMC, leur ancienneté en sélection et les années passées à se côtoyer devraient leur permettre d’en parler directement.

« Si à cet âge-là, à ce niveau de compétition, alors que tu connais les mecs depuis des années, t’es pas capable d’aller dire : “je n’ai pas aimé ce que t’as dit”, et l’autre “pardon”, et de s’expliquer pour un truc comme ça… », a-t-il déclaré.

Les interrogations sur leur relation ont pris de l’ampleur après leurs déclarations respectives autour du Ballon d’Or. Mbappé avait comparé leurs trajectoires, rappelant qu’il avait été présenté très jeune comme un joueur destiné à occuper une place particulière, tandis que Dembélé avait suivi un parcours différent.

Dembélé avait ensuite livré sa propre lecture de sa carrière en expliquant qu’il n’avait jamais bénéficié de ce statut. Ses propos ont été considérés par certains observateurs comme une réponse à ceux de son coéquipier. Le joueur n’a toutefois pas publiquement confirmé cette interprétation.

Mbappé a démenti l’existence d’une tension

Interrogé avant de retrouver Dembélé avec les Bleus, Mbappé avait rejeté les spéculations concernant leur relation. « Il n’y a pas de tension », avait déclaré l’attaquant du Real Madrid.

Cette déclaration reste la position publique la plus explicite exprimée par l’un des deux joueurs. Les témoignages apparus depuis font plutôt état d’une possible prise de distance entre eux que d’un conflit ouvert.

Le sélectionneur Zinédine Zidane n’a pas signalé publiquement de problème entre les deux attaquants susceptible de perturber son groupe. Aucun élément rendu public ne permet actuellement d’établir que leur relation a des conséquences sur le fonctionnement sportif de l’équipe de France.

Plusieurs années passées ensemble chez les Bleus

Mbappé et Dembélé se connaissent depuis plusieurs années en sélection. Ils ont également partagé le vestiaire du Paris Saint-Germain durant la saison 2023-2024, après l’arrivée de Dembélé en provenance du FC Barcelone. Mbappé a quitté Paris pour rejoindre Madrid à l’été 2024.

Les deux attaquants ont disputé ensemble plusieurs compétitions internationales avec les Bleus. Leur longue proximité explique l’attention portée à l’évolution de leurs rapports depuis les déclarations concernant le Ballon d’Or.

À ce stade, le démenti de Mbappé coexiste donc avec des témoignages rapportant une relation moins proche entre les deux hommes. Ces observations ne suffisent pas à confirmer l’existence d’une brouille, que les principaux intéressés n’ont pas reconnue publiquement.