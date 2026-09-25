États-Unis : accusée d’avoir tué leur fils de 2 ans, son mari la soutient au tribunal

Le mari de Corie Walsh est venu la soutenir jeudi 24 septembre devant la justice de l’Illinois, alors qu’elle est accusée d’avoir tué leur fils de 2 ans. Michael Walsh était présent dans la salle du tribunal du comté de Will lorsque son épouse a plaidé non coupable des charges retenues contre elle.

Âgée de 40 ans, Corie Walsh est poursuivie pour trois chefs de meurtre au premier degré après la mort de Barrett Walsh, survenue le 1er septembre à Frankfort, au sud-ouest de Chicago. Les documents judiciaires indiquent que le garçon a été retrouvé dans le sous-sol de la maison familiale. Le médecin légiste a conclu à une mort par asphyxie.

Son mari était présent dans la salle d’audience

Michael Walsh s’est installé au premier rang pendant l’audience. La mère de Corie Walsh était également venue lui apporter son soutien, selon son avocate Andrea Lyon. La défense affirme que la famille considère que l’état de l’accusée au moment des faits ne correspondait pas à son comportement habituel.

Cette présence intervient alors que les procureurs ont formulé des accusations concernant Michael Walsh lui-même. Selon eux, Corie Walsh aurait parlé de l’empoisonner à son retour d’un déplacement hors de l’État. Une boisson ainsi que des médicaments prescrits auraient été découverts au domicile. Ces éléments relèvent de la version de l’accusation et n’ont pas encore été établis lors d’un procès. Les trois autres enfants du couple n’ont pas été blessés.

La défense invoque un épisode psychotique

Les avocats de Corie Walsh soutiennent qu’elle traversait un épisode psychotique lors de la mort de Barrett. Ils cherchent à obtenir une prise en charge psychiatrique pour leur cliente plutôt que son maintien en détention. Selon NBC Chicago, la défense a indiqué qu’un « trouble psychotique bref » avait été diagnostiqué.

Le tribunal avait refusé sa remise en liberté au début du mois après que l’accusation eut estimé qu’elle pouvait représenter un danger pour sa famille. Elle reste détenue et doit comparaître de nouveau le 26 octobre.

L’affaire Lindsay Clancy apparaît dans le dossier

Les enquêteurs se sont aussi intéressés aux échanges de Corie Walsh concernant Lindsay Clancy, une mère du Massachusetts poursuivie pour la mort de ses trois enfants. D’après l’accusation, Walsh discutait de ce procès dans un groupe de messagerie quelques heures avant les faits.

La défense rejette cependant l’hypothèse selon laquelle l’affaire Clancy aurait inspiré les faits reprochés à sa cliente. Les procureurs avaient eux-mêmes indiqué lors de la première audience qu’ils ne considéraient pas nécessairement le dossier comme une reproduction de cette affaire.