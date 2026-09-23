Face aux États-Unis, la Chine vole au secours de Cuba avec 200 conteneurs d’équipements solaires

La Chine a fait parvenir à Cuba, mercredi 23 septembre, 200 conteneurs transportant des équipements solaires destinés aux zones éloignées de l’île. La cargaison fait partie d’un nouveau programme chinois de 5 000 systèmes photovoltaïques pour des habitations et des services publics, selon Hua Xin, ambassadeur chinois à La Havane.

L’aide arrive alors que les difficultés du système électrique cubain persistent. Elle intervient également quelques jours après de nouvelles sanctions décidées par les États-Unis contre onze entités et responsables cubains liés, entre autres, au secteur du nickel et à des entreprises militaires. Washington affirme vouloir viser des structures bénéficiant aux dirigeants cubains. Les autorités de l’île soutiennent, de leur côté, que les mesures américaines aggravent les pénuries auxquelles la population est confrontée.

Une première livraison chinoise avait précédé le nouvel arrivage

Pékin avait déjà envoyé une aide comparable en novembre 2025, alors que les restrictions américaines limitaient toujours les échanges avec Cuba. Cette première opération portait sur 5 000 installations photovoltaïques domestiques d’une puissance de 2 kW chacune. D’après les autorités chinoises, une partie devait permettre d’alimenter des logements isolés du réseau électrique et des secteurs affectés par l’ouragan Melissa.

La répartition décidée ensuite par les autorités cubaines prévoyait 2 671 équipements pour des infrastructures considérées comme prioritaires et 2 329 pour des habitations rurales isolées. La coopération énergétique entre les deux pays s’est poursuivie malgré le durcissement de la politique américaine envers La Havane. En 2025, du matériel fourni par la Chine avait également été acheminé pour la construction de sept parcs photovoltaïques représentant ensemble 35 MW de capacité.

Cette continuité place le nouvel arrivage dans une coopération énergétique engagée avant la livraison de septembre. Pékin ne présente toutefois pas officiellement ces opérations comme une réponse aux sanctions américaines. Elles se déroulent parallèlement à la politique de pression économique menée par Washington contre les autorités cubaines.

Deux programmes représentant 10 000 systèmes solaires

Les 5 000 nouveaux systèmes ne sont pas identiques à ceux expédiés en 2025. Les données techniques publiées lors de l’annonce du programme en août font état d’une puissance de sortie de 3,6 kW par installation. Chaque unité comprend également une capacité de stockage d’environ 14,3 kWh.

À l’échelle des 5 000 équipements, la puissance photovoltaïque disponible atteindrait environ 18 MW, tandis que les batteries représenteraient 71,5 MWh de stockage. En additionnant les deux opérations engagées depuis novembre 2025, la Chine aura ainsi fourni 10 000 systèmes solaires domestiques à Cuba.

Le réseau cubain reste confronté à de graves difficultés

La livraison intervient après une nouvelle défaillance nationale du réseau électrique cubain en septembre. Le pays subit depuis plusieurs années des coupures prolongées, avec des centrales thermiques vieillissantes, des difficultés d’entretien et un approvisionnement insuffisant en combustible.

Le développement du solaire constitue l’une des réponses retenues par La Havane pour réduire une partie de sa dépendance aux centrales thermiques et au pétrole importé. La contribution du photovoltaïque à la production électrique cubaine a progressé avec la construction de nouveaux parcs depuis 2025.

Les 200 conteneurs arrivés en septembre apportent désormais des installations décentralisées supplémentaires. Leur déploiement doit permettre à certains logements et services publics de disposer d’une production et d’un stockage locaux, sans résoudre à lui seul les difficultés structurelles du système électrique cubain.