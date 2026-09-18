Etats-Unis - Chine : une guerre évitée de justesse après une fausse information fournie par une IA

Des chasseurs américains ont décollé au printemps dernier pour intercepter un navire chinois soupçonné de transporter des composants destinés à un programme nucléaire, en pleine crise au Moyen-Orient. Le rapport de renseignement à l’origine de cette alerte, rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle, s’est révélé totalement erroné, selon une enquête de CNN publiée vendredi 19 septembre.

Cet épisode survient alors que le recours à l’IA se généralise dans le renseignement et la défense. En janvier 2026, des outils développés par Palantir et Anthropic avaient contribué à la coordination de l’opération américaine « Détermination absolue » au Venezuela. La Chine, de son côté, déploie des essaims de drones capables de repérer et frapper des cibles de façon autonome, tandis que la France structure sa propre feuille de route via la Task-Force IA du ministère des Armées. Le faux rapport visant un navire chinois montre les dangers concrets que cette course technologique peut faire peser sur des décisions à haut risque.

Une opération stoppée juste avant son lancement

L’alerte provenait d’un analyste du commandement des opérations spéciales américain pour le Pacifique. Selon CNN, celui-ci avait interrogé un agent conversationnel qui avait combiné des données publiques avec des renseignements classifiés issus d’écoutes électroniques, avant de conclure, à tort, que le navire transportait du matériel lié à un programme d’armement nucléaire. L’analyste avait ensuite utilisé l’IA une seconde fois pour transformer ces conclusions en document officiel, du type de ceux que les responsables militaires ont l’habitude de considérer comme fiables.

Des appareils militaires étaient déjà en vol et des militaires armés se tenaient prêts à monter à bord du bâtiment lorsque des responsables américains ont examiné le dossier de plus près. Ils ont alors découvert son origine artificielle et l’erreur commise sur la nature de la cargaison. La mission a été annulée in extremis ; CNN précise n’avoir pas pu établir ce que transportait réellement le navire. Une source proche du dossier a assuré à la chaîne que le document était « entièrement faux », ajoutant qu’il avait « failli déclencher une guerre ».

Le Pentagone accélère malgré les mises en garde

Le Pentagone et le commandement des opérations spéciales pour le Pacifique n’ont pas répondu aux sollicitations de CNN. Le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth avait pourtant assumé publiquement la volonté d’accélérer l’adoption de ces outils au sein des armées, jugeant que Washington ne pouvait se permettre de prendre du retard face à Pékin. Les services de renseignement et l’armée américaine cherchent aujourd’hui à intégrer l’IA à presque toutes leurs fonctions, du choix des cibles de frappe jusqu’à la gestion des budgets et de la logistique.

Un précédent historique rappelle l’ampleur des risques liés à une identification erronée en zone de tension : en 1988, le croiseur américain USS Vincennes avait abattu par erreur un avion de ligne iranien au-dessus du détroit d’Ormuz, le confondant avec un appareil militaire, provoquant la mort de 290 civils. Cette fois, l’erreur venait d’un algorithme et non d’un radar, mais le résultat aurait pu être tout aussi grave pour les relations entre Washington et Pékin.