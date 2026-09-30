Grâce à sa raffinerie, Aliko Dangote consacré « Personnalité africaine de l’année dans le secteur de l’énergie »

Aliko Dangote a été désigné par l’African Energy Chamber personnalité africaine de l’année dans le secteur de l’énergie. L’African Energy Chamber a tenu à féliciter la vision de Dangote qui, grâce à ses investissements stratégiques, crée de la valeur pour l’écosystème économique africain.

En 2023, le magnat nigérian a fait basculer son portefeuille d’investissement dans une autre dimension avec l’inauguration de sa méga-raffinerie de pétrole, la première du genre sur le continent africain. Entrée en service en 2024, la raffinerie du milliardaire nigérian tourne présentement à plein régime avec un important carnet de commandes. Avec la crise survenue au niveau du détroit d’Ormuz, l’homme le plus riche d’Afrique a réalisé de très bonnes affaires.

Que nous réserve Dangote pour la suite ?

La gigantesque infrastructure pétrolière est capable de produire 700 000 barils par jour. Ce n’est donc pas un hasard si l’African Energy Chamber a désigné Aliko Dangote comme la personnalité africaine de l’année dans le secteur de l’énergie. L’African Energy Chamber est une organisation de plaidoyer et un organisme professionnel panafricain qui représente le secteur de l’énergie sur le continent. La Chambre œuvre à la stimulation des investissements, à encourager le développement des marchés du gaz naturel, du pétrole et des énergies renouvelables, et à promouvoir le contenu local.

Aliko Dangote a de grandes ambitions pour sa raffinerie de pétrole. Il y a quelques jours, sa raffinerie a lancé son introduction en bourse avec plus de 4 milliards d’actions proposées. L’objectif est d’attirer de nouveaux investisseurs afin d’augmenter les capacités de la raffinerie, toute chose qui permettra de conquérir de nouveaux marchés. En décrochant ce prix de personnalité africaine de l’année dans le domaine de l’énergie, Dangote prend date et, sans doute, cela va l’inciter à initier de nouveaux projets innovants et ambitieux dans le secteur de l’énergie afin d’offrir à l’ensemble du continent africain de nouvelles perspectives.