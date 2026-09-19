La guerre entre les États-Unis et l’Iran a été présentée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko comme une bataille liée aux ressources iraniennes. Dans une déclaration rapportée par Asr-e-Iran, il a contesté l’idée selon laquelle le conflit actuel trouverait son origine dans les affrontements historiques entre Washington et Téhéran.

Loukachenko a rejeté l’argument selon lequel les relations entre les deux pays seraient déterminées par la crise de l’ambassade américaine à Téhéran. « Ils ont décidé de déclencher une guerre. Mais la raison n’était pas cet incident ; c’était la richesse de l’Iran », a-t-il déclaré, selon cette source.

Le président biélorusse a également fait référence à l’histoire de la Perse et à la Seconde Guerre mondiale pour illustrer son raisonnement. « Si près de 30 millions des nôtres sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, devrions-nous pour autant marcher à nouveau vers l’Ouest et anéantir les Allemands ? Non », a-t-il ajouté.

Le pétrole iranien, une crise dès 1951

L’histoire du pétrole iranien permet de replacer cette déclaration dans un contexte plus ancien. En 1951, le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh a fait nationaliser l’industrie pétrolière, alors dominée par l’Anglo-Iranian Oil Company. Les archives du département d’État américain présentent cette nationalisation comme un élément central de la crise politique et économique qui opposait alors l’Iran au Royaume-Uni.

La question financière était considérable. Selon un document américain de l’époque, les activités pétrolières représentaient environ deux tiers des recettes en devises de l’Iran avant la nationalisation. Les revenus tirés du pétrole fournissaient aussi près de la moitié des recettes publiques, directement ou indirectement.

L’arrêt des exportations a donc rapidement provoqué une crise budgétaire. Les documents américains indiquent que le gouvernement iranien a dû puiser dans ses réserves et chercher d’autres moyens de financer ses dépenses après la perte des revenus pétroliers.

Une question énergétique qui dépasse 1951

La place du pétrole dans l’économie iranienne explique aussi pourquoi les négociations de l’époque portaient directement sur les conditions de production, de commercialisation et de partage des revenus. Des documents diplomatiques américains évoquaient ainsi différentes formules permettant à l’Iran de récupérer une part substantielle des recettes issues de son pétrole.

Ces éléments historiques ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que les ressources iraniennes constituent aujourd’hui la cause de la guerre évoquée par Loukachenko. Ils montrent toutefois que le pétrole iranien constitue depuis plusieurs décennies un enjeu économique et diplomatique majeur, ce qui donne un arrière-plan historique à l’argument avancé par le président biélorusse.